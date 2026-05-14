Hell Let Loose: Vietnam готовится к высадке в июне - Team17 делает ставку на жестокую и тактическую войну в джунглях

Серия Hell Let Loose всегда пыталась выделяться на фоне более «кинематографичных» военных шутеров ставкой на реализм, хаос боя и командное взаимодействие. И теперь франшиза впервые переносится во Вьетнам — Hell Let Loose: Vietnam выйдет 18 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Разработчики из Expression Games явно не собираются превращать игру в аркадный аттракцион. Новый трейлер делает акцент на плотной атмосфере: слепящее солнце, ревущие вертолёты, засады в густых джунглях и постоянное ощущение угрозы со всех сторон. Судя по показанному, авторы вдохновлялись скорее суровыми военными драмами, чем быстрыми онлайн-шутерами в духе Call of Duty.

Главная особенность — масштабные бои 50 на 50, где выживание напрямую зависит от координации отряда. В игре появятся шесть новых карт, наполненных болотами, речными дельтами и туннелями северо-вьетнамских сил. Последние, к слову, могут стать одной из самых интересных механик: сеть подземных проходов позволит устраивать внезапные атаки и быстро менять позиции прямо во время сражений.

Отдельного внимания заслуживает техника. Игрокам дадут управлять вертолётами для переброски войск и огневой поддержки, а также патрульными катерами PBR — символом войны во Вьетнаме. Всё это должно заметно разнообразить привычные позиционные перестрелки серии.

Предзаказы уже открыты, а с 29 мая по 1 июня на PC пройдет бесплатная открытая бета. И, пожалуй, именно она покажет главное: сможет ли Hell Let Loose: Vietnam сохранить фирменную тактическую глубину серии или джунгли Вьетнама превратят её в более хаотичный и массовый шутер. Пока проект выглядит как одна из самых любопытных военных игр года для поклонников реалистичных сетевых баталий.