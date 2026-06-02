Hell Let Loose: Vietnam отправилась на дополнительную доработку перед релизом

Релиз Hell Let Loose: Vietnam официально перенесли с 18 июня на 13 августа 2026 года. Об этом сообщили издатели из Everplay Group.

Решение было принято после масштабного открытого бета-тестирования, в котором приняли участие более 352 тысяч игроков. Несмотря на положительные отзывы о контенте и игровом процессе, разработчики выявили ряд технических проблем и аспектов производительности, требующих дополнительной доработки.

Авторы отметили, что хотят выпустить проект в максимально качественном состоянии, поэтому команде понадобится дополнительное время на оптимизацию и улучшение общего игрового опыта.

Hell Let Loose: Vietnam выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игра перенесёт игроков во времена Вьетнамской войны, предложив новые карты, вертолёты, патрульные катера и масштабные сражения с участием различных родов войск.