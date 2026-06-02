Hell Let Loose: Vietnam отправилась на дополнительную доработку перед релизом

Релиз Hell Let Loose: Vietnam официально перенесли с 18 июня на 13 августа 2026 года. Об этом сообщили издатели из Everplay Group.
Решение было принято после масштабного открытого бета-тестирования, в котором приняли участие более 352 тысяч игроков. Несмотря на положительные отзывы о контенте и игровом процессе, разработчики выявили ряд технических проблем и аспектов производительности, требующих дополнительной доработки.
Авторы отметили, что хотят выпустить проект в максимально качественном состоянии, поэтому команде понадобится дополнительное время на оптимизацию и улучшение общего игрового опыта.
Hell Let Loose: Vietnam выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игра перенесёт игроков во времена Вьетнамской войны, предложив новые карты, вертолёты, патрульные катера и масштабные сражения с участием различных родов войск.
Как же меня за#$бала эта холодная война. Когда уже нормальный реалистичный шутан про современность дадут кроме Сквада.
Смотришь на инсенжс, там арабы. Смотришь на арму рефоргер, там холодная. Смотришь на 50% про реализм, там ПМВ или ВМВ. Смотришь на другие 50%, там около холодная война.
Дайте мне с РПК по абрамсу пострелять.