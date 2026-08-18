Hell Let Loose: Vietnam получила первый хотфикс: AMD-оптимизация и более удобный поиск серверов

Разработчики Hell Let Loose: Vietnam выпустили первое обновление после неоднозначного старта игры. Хотфикс 1 направлен прежде всего на повышение стабильности, исправление проблем с серверами и улучшение браузера серверов.

На ПК команда Expression Games внесла дополнительные изменения для повышения стабильности на системах с графическими процессорами AMD. Разработчики также продолжают расширять количество официальных серверов во всех регионах, чтобы справиться с нагрузкой и повысить доступность матчей.

Одним из главных изменений стал переработанный браузер серверов. Теперь список чаще обновляется, благодаря чему отображаемое количество свободных мест должно точнее соответствовать ситуации в реальном времени. Полностью заполненные серверы по умолчанию больше не показываются, хотя при необходимости их всё ещё можно найти через настройки фильтров.

Кроме того, алгоритм поиска теперь отдаёт приоритет серверам с низким пингом и количеством игроков не более 80. Это должно упростить поиск подходящего матча и сократить количество попыток подключиться к уже заполненному серверу.

Отдельно разработчики исправили несколько проблем с серверными сбоями, которые могли возникать при передаче сообщений через RCON или использовании туннелей NVA.

Версия для PlayStation 5 также получила исправление: устранена ошибка, из-за которой звук мог временно пропадать во время игры.

Хотфикс стал первым заметным шагом команды после запуска Hell Let Loose: Vietnam. Уже 19 августа разработчики должны представить план дальнейшего развития проекта, поэтому в ближайшее время станет понятнее, какие изменения и новый контент ждут игру дальше.