Новый трейлер Hell Let Loose: Vietnam рассказал о бета-тестировании и геймплее

В рамках Galaxies Spring Showcase 2026 был показан трейлер, посвящённый бета-тестированию Hell Let Loose: Vietnam. Ролик раскрывает первые подробности о возможности принять участие в раннем тестировании игры и демонстрирует фрагменты игрового процесса.

Действие проекта разворачивается во времена Вьетнамского конфликта. Игрокам предложат масштабные сражения формата 50 на 50, где ключевую роль играют тактика, командная работа и слаженные действия отрядов. В трейлере показаны динамичные перестрелки, использование различного вооружения и интенсивные боевые столкновения.

Также разработчики сообщили о старте регистрации на плейтест, благодаря которому игроки смогут получить доступ к ранней версии и оценить основные механики до выхода полной версии.

Hell Let Loose: Vietnam выйдет на PC (Steam и Epic Games Store), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза пока не раскрывается.