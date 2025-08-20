Поля сражений Вьетнама призывают вас: анонсирован новый шутер Hell Let Loose: Vietnam

На выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025 состоялся громкий анонс для поклонников хардкорных военных шутеров. Студия Expression Games и издательство Team17 представили Hell Let Loose: Vietnam — новую самостоятельную игру во вселенной популярного тактического экшена.

Проект переносит игроков с полей сражений Второй мировой войны в густые и опасные джунгли Вьетнама. Игра сохранит ключевые особенности, за которые фанаты полюбили оригинал: масштабные битвы 50 на 50 игроков, где победа достигается не личным героизмом, а исключительно тактикой, командной работой и слаженной коммуникацией.

Дебютный трейлер продемонстрировал как кинематографичные сцены, так и геймплейные отрывки, полные огненных взрывов и напряженных перестрелок в джунглях. Вместе с новым сеттингом в игре появится и ряд уникальных механик:

Патрульные катера: Появятся тяжело вооруженные речные суда, такие как знаменитый американский катер PBR.

Релиз Hell Let Loose: Vietnam запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.