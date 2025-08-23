Разработчики Hell Let Loose намекнули на возможный выход игры о Тихоокеанском фронте

После анонса Hell Let Loose: Vietnam разработчики раскрыли детали о будущем франшизы и объяснили, почему фанаты до сих пор не увидели долгожданный Тихоокеанский театр боевых действий.

Как оказалось, идея отдельной «вьетнамской» части появилась ещё несколько лет назад и реализуется параллельно с поддержкой оригинальной Hell Let Loose. Сейчас над Vietnam трудятся около 80 человек, а над базовой версией игры — около 30. При этом часть специалистов работает сразу над двумя проектами, а распределение сил зависит от текущих задач.

Что же касается Тихоокеанского направления, студия не исключает его в будущем, но отмечает: просто добавить карты и новые фракции в оригинальную игру будет крайне ресурсозатратно. По словам команды, Тихоокеанский фронт требует совершенно иного подхода — от масштабных морских сражений с авианосцами и самолётами до уникальной атмосферы, основанной на кодексе бусидо и специфике боёв на островах.

Разработчики намекнули, что в случае реализации этот сеттинг, скорее всего, станет основой полноценной новой части, аналогичной Vietnam. Всё будет зависеть от интереса игроков: если сообщество будет активно просить Тихоокеанский театр, то через несколько лет проект может стать реальностью.

Таким образом, будущее Hell Let Loose выглядит амбициозным: франшиза расширяется, сохраняя поддержку оригинала и одновременно развивая новые направления. А Pacific остаётся «картой в рукаве», которую разработчики могут разыграть, если спрос окажется достаточно высоким.