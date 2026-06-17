Разработчики Hell Let Loose: Vietnam нацелились на 60 FPS на всех консолях, на PS5 Pro будет поддержка PSSR после релиза

В преддверии выхода масштабного тактического шутера Hell Let Loose: Vietnam, релиз которого состоится 13 августа 2026 года, разработчики из студии Expression Games поделились подробностями о производительности игры на консолях и эксклюзивных возможностях для ПК.

В интервью изданию Gaming Bolt директор игры Пол Рушински и технический директор Киран Д'Аршамбо подтвердили, что основной целью для всех консолей является стабильные 60 кадров в секунду. При этом они пока не раскрыли точное внутреннее разрешение, в котором будет работать игра на PS5 и Xbox Series X/S.

Пользователи ПК получат значительно больше гибкости в настройках. Разработчики подтвердили поддержку сверхширокоформатных и суперсверхширокоформатных соотношений сторон. Также будут доступны передовые технологии масштабирования: DLSS 4.5 с генерацией кадров (Frame Generation) для владельцев видеокарт NVIDIA и TSR для пользователей AMD. Кроме того, игроки на ПК смогут включить Hardware Lumen, использующий трассировку лучей для улучшения освещения и теней.

Владельцы PS5 Pro также не останутся без внимания. Д'Аршамбо сообщил, что студия планирует интегрировать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая улучшит частоту кадров и качество графики. Хотя эта функция не будет доступна на старте продаж, игроки на PS5 Pro могут рассчитывать на бесплатное обновление в ближайшие месяцы после релиза.

Продолжение культового шутера переносит игроков из окопов Второй мировой войны в хаос войны во Вьетнаме. Новая локация описана как «экстремальный ландшафт обширных горных ущелий и густых джунглей».

Главная особенность геймплея — асимметричный характер войны:

Вооруженные силы США имеют доступ к воздушным подразделениям, включая вертолеты для быстрой переброски войск и огневой поддержки.

имеют доступ к воздушным подразделениям, включая вертолеты для быстрой переброски войск и огневой поддержки. Северовьетнамская армия может строить туннели и развертывать силы скрытно, устраивая засады.

На старте игры будет доступно шесть масштабных карт, достоверно воссоздающих реальные места крупных конфликтов. Игроки смогут выбрать одну из 17 специализированных ролей, а каждая сторона будет состоять из 50 солдат, что делает командную работу и тактическое планирование ключевыми элементами успеха.

Релиз Hell Let Loose: Vietnam состоится 13 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Изначально игра была запланирована на 18 июня, но после открытого бета-тестирования, в котором приняли участие более 350 тысяч игроков, разработчики приняли решение о переносе для дополнительной полировки и оптимизации.