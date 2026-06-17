Разработчики Hell Let Loose: Vietnam нацелились на 60 FPS на всех консолях, на PS5 Pro будет поддержка PSSR после релиза

В преддверии выхода масштабного тактического шутера Hell Let Loose: Vietnam, релиз которого состоится 13 августа 2026 года, разработчики из студии Expression Games поделились подробностями о производительности игры на консолях и эксклюзивных возможностях для ПК.
В интервью изданию Gaming Bolt директор игры Пол Рушински и технический директор Киран Д'Аршамбо подтвердили, что основной целью для всех консолей является стабильные 60 кадров в секунду. При этом они пока не раскрыли точное внутреннее разрешение, в котором будет работать игра на PS5 и Xbox Series X/S.
Пользователи ПК получат значительно больше гибкости в настройках. Разработчики подтвердили поддержку сверхширокоформатных и суперсверхширокоформатных соотношений сторон. Также будут доступны передовые технологии масштабирования: DLSS 4.5 с генерацией кадров (Frame Generation) для владельцев видеокарт NVIDIA и TSR для пользователей AMD. Кроме того, игроки на ПК смогут включить Hardware Lumen, использующий трассировку лучей для улучшения освещения и теней.
Владельцы PS5 Pro также не останутся без внимания. Д'Аршамбо сообщил, что студия планирует интегрировать технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая улучшит частоту кадров и качество графики. Хотя эта функция не будет доступна на старте продаж, игроки на PS5 Pro могут рассчитывать на бесплатное обновление в ближайшие месяцы после релиза.
Продолжение культового шутера переносит игроков из окопов Второй мировой войны в хаос войны во Вьетнаме. Новая локация описана как «экстремальный ландшафт обширных горных ущелий и густых джунглей».
Главная особенность геймплея — асимметричный характер войны:
- Вооруженные силы США имеют доступ к воздушным подразделениям, включая вертолеты для быстрой переброски войск и огневой поддержки.
- Северовьетнамская армия может строить туннели и развертывать силы скрытно, устраивая засады.
На старте игры будет доступно шесть масштабных карт, достоверно воссоздающих реальные места крупных конфликтов. Игроки смогут выбрать одну из 17 специализированных ролей, а каждая сторона будет состоять из 50 солдат, что делает командную работу и тактическое планирование ключевыми элементами успеха.
Релиз Hell Let Loose: Vietnam состоится 13 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Изначально игра была запланирована на 18 июня, но после открытого бета-тестирования, в котором приняли участие более 350 тысяч игроков, разработчики приняли решение о переносе для дополнительной полировки и оптимизации.
Играю только на консолях: series s и ps5. Если есть возможность выбрать режим 30 фпс всегда выбираю его. Играю с большого расстояния на тв, никогда не использую уплавнялки. Так могу долго играть, а от 60 быстро устаю. Но сейчас в большинстве игр только 60гц режим есть, что огорчает. Я даже на боксе рефанды делал и писал, что нет режима 30 фпс и у меня кружится голова и срабатывало, но я рефандил не из-за этого на самом деле. До этого играл на ps3 и ps4 там вообще всегда было 30 фпс, кроме колды и файтингов на которые мне конечно плевать.
Это всё дело привычки. Да при прямом переключении с 60 на 30 - выглядит в движении, как слайдшоу, но это потому что привык к 60, это не значит, что 60 это правильно. 60 фпс это слишком реалистично, а 30 даёт плюс к погружению. Кино смотреть с уплавнялкой до 60 это точно так же отвратительно как и игра, эффект мыльной оперы как-будто ютуб смотришь, а должен погружаться в атмосферу другого мира - переключаться с настоящего мира. Именно так работает кино. Никто не снимает кино в 60 кадров и не будет.
Даже в соулслайки по возможности играю в 30, если есть опция конечно. Так легче играть имхо! Если сравнить окно блока или парирования в милисекундах в режиме 30 и 60, то будет больше окно парирования именно на 30 фпс. Так то. Но для меня главное это восприятие картинки в 30фпс более атмосферно, как кино. Но фреймпейсинг тоже играет роль - он должен быть ровным, в противном случае 60 фпс выигрывает, также должен быть внедрён в игру качественный моушн блур, если его нет, то также 60 фпс выигрывает у голой 30-ки без качественного моушенблура.
главное не промазать