Релизный трейлер Hell Let Loose: Vietnam напоминает о скором выходе на ПК, PS5 и Xbox Series

Team17 и Expression Games выпустили трейлер к релизу Hell Let Loose: Vietnam, который вышел за несколько дней до официального выхода на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store), запланированного на четверг, 13 августа.

Новая часть серии возвращается к формуле, определившей Hell Let Loose, с масштабными многопользовательскими сражениями, в которых две команды по 50 игроков сражаются друг против друга. В центре внимания снова сотрудничество, управление ролями и правдоподобный подход к ведению войны. Место действия полностью меняется: из окопов Второй мировой войны мы переносимся в густые джунгли, поляны и деревни Вьетнама, воссозданные на шести больших картах, доступных на старте.

Игроки смогут встать на сторону вьетнамской армии или американских войск, выбирая из девятнадцати различных ролей, от командования и пехоты до разведки, поддержки и специализированных подразделений. Среди наиболее заметных нововведений — введение пилотов вертолётов, что добавляет новые тактические переменные и расширяет возможности координации между подразделениями.

В игре дебютируют шесть режимов, включая «Наступление», где одна сторона должна продвигаться вперёд и захватывать позиции, а другая — обороняться, и «Военные действия», в которых две команды сражаются друг с другом за контроль над пятью секторами в напряжённой и равной борьбе.