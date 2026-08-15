Старт тактического шутера Hell Let Loose: Vietnam в Steam вызвал смешанные отзывы игроков

Долгожданный релиз масштабного многопользовательского шутера Hell Let Loose: Vietnam в цифровом магазине Steam разделил игровое сообщество на два противоборствующих лагеря.

Часть преданных фанатов оригинальной франшизы встретила новинку жёсткой критикой, обвинив авторов в ленивом отношении к деталям, деградации планки качества и халтурном мувменте. По мнению недовольных геймеров, проект растерял былую атмосферу сурового симулятора военных действий и превратился в пластилиновый сессионный замес. Игроки массово жалуются на плоские 2D-взрывы, отсутствие веса в движениях нагруженного обмундированием солдата, а также на пластмассовый звук стрельбы и отсутствие лицензированной музыки той эпохи.

Совершенно иного мнения придерживаются пользователи, вставшие на защиту исторического шутера и призвавшие не слушать диванных экспертов. Сторонники проекта отмечают, что игра полностью оправдывает ожидания, дарит гнетущую атмосферу партизанских столкновений во Вьетнаме и не душит излишней тактической духотой. Защитники релиза хвалят высокую динамику матчей, позволяющую с удовольствием играть даже с полностью случайными напарниками без сквада близких друзей. В качестве примера приводится яркий полуторачасовой штурм Хюэ в режиме наступления, который на финальных точках превратился в эпичное мясное противостояние.

В блоке обсуждения оптимизации и технического состояния мнения аудитории также кардинально разошлись. Авторы негативных обзоров указывают на обилие досадных багов, шероховатостей и критические проблемы с неработающим внутриигровым голосовым чатом, ломающим координацию. В противовес этому, положительно реагирующие игроки хвалят отличную оптимизацию на современном движке Unreal Engine 5, обеспечивающую высокий и плавный фреймрейт. Защитники шутера отмечают стабильную производительность даже при отображении густых азиатских джунглей и эффективную работу технологий масштабирования картинки, благодаря которым игра комфортно работает на компьютерах среднего ценового сегмента. Сбои с войс-чатом они считают временными трудностями, которые разработчики гарантированно исправят ближайшими патчами, а скудный стартовый арсенал называют банальным соблюдением исторического реализма.

Претензии к отсутствию огромного разнообразия вооружения сторонники игры считают надуманными, напоминая, что у местных защитников исторически имелись лишь китайские автоматы и старые французские винтовки. Американский же арсенал авторам ещё предстоит тщательно сбалансировать, постепенно добавляя новый контент. На текущий момент оценка в сервисе Valve остановилась на 58% смешанных из 3900 отзывов, а разработчики обещают внимательно изучать фидбек для исправления проблем. Проект уже доступен для покупки на персональных компьютерах, а также на домашних консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S с поддержкой кроссплея.