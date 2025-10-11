В Hell Let Loose: Vietnam джунгли будут выдавать позиции игроков

Реализм — серьезное дело для серии Hell Let Loose, и это в полной мере относится к предстоящей части военного симулятора Hell Let Loose: Vietnam. Однако стремление к аутентичности создало для разработчика Expression Games серьезную проблему, с которой сталкивались и настоящие солдаты во время войны.

Вьетнам, если вы там не были или не знакомы с географией, почти наполовину покрыт джунглями, а до Вьетнамской войны их было еще больше. Проблема джунглей в том, что густая листва ограничивает видимость — сложно разглядеть небо, животных или противника с винтовкой, который пытается вас убить.

«Особенно для новичков в игре может быть очень сложно понять, откуда именно пришла смерть», — объяснил технический директор Киран Д'Аршамбо в последнем выпуске PC Gamer.

Решение Expression Games заключается в том, чтобы сделать джунгли одновременно и другом, и врагом. Растительность в Hell Let Loose: Vietnam чрезвычайно чувствительна к прикосновениям — деревья и кусты будут шевелиться и шуршать при малейшем контакте, предупреждая игроков о присутствии врага. Джунгли становятся «предателем», поэтому передвигаться нужно с максимальной осторожностью.

Звуковое сопровождение джунглей будет не менее убедительным, чем другие аспекты игры. В команде есть художник, специализирующийся на растительности, и звукоинженер, чья задача — создание игровой атмосферы. «Все на сто процентов исторически аутентично, — заявил креативный директор Мэтт Уайт, — вплоть до звуков насекомых и лягушек».

Интересно, добавит ли вьетнамский сеттинг новое измерение боям Hell Let Loose. Оригинальная игра, действие которой происходило во Второй мировой войне, по мнению экспертов, была отличным введением в военные симуляторы, но, возможно, ей не хватало уникальности для выделения среди аналогов.

Серия Hell Let Loose известна своим вниманием к исторической достоверности и тактическому геймплею. В отличие от многих шутеров, здесь важны координация с командой, управление ресурсами и правильное использование местности. Новая механика с реагирующей на движение растительностью может значительно углубить тактические возможности игры.