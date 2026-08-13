Вьетнам зовёт: состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam

Состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam — самостоятельной игры в серии масштабных военных шутеров. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Действие переносится во Вьетнам, где игрокам предстоит участвовать в сражениях формата 50 на 50, полагаясь на командную работу, тактику и использование различной военной техники и вооружения.

На старте доступны шесть карт:

Thanh Hóa Bridge;

Huế Outskirts;

Vạn Tường;

Quảng Ngãi;

Đắk Tô Airfield;

Cam Ranh Port.

Разработчики подготовили четыре игровых режима: Warfare, Offensive, Conquest и Domination. Два из них возвращаются из оригинальной Hell Let Loose, а ещё два дебютируют именно в Vietnam.

Перед релизом команда также внесла ряд улучшений после тестирования. Разработчики поработали над производительностью, стабильностью, игровым процессом и звуком, однако уже на старте присутствуют известные проблемы, которые планируется исправлять последующими обновлениями.

При этом запуск станет только началом поддержки игры. 19 августа разработчики представят дорожную карту Hell Let Loose: Vietnam, в которой расскажут о будущем контенте и дальнейших обновлениях.