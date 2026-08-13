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Hell Let Loose: Vietnam 13.08.2026
Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.8 32 оценки

Вьетнам зовёт: состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam

IKarasik IKarasik

Состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam — самостоятельной игры в серии масштабных военных шутеров. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Действие переносится во Вьетнам, где игрокам предстоит участвовать в сражениях формата 50 на 50, полагаясь на командную работу, тактику и использование различной военной техники и вооружения.

На старте доступны шесть карт:

  • Thanh Hóa Bridge;
  • Huế Outskirts;
  • Vạn Tường;
  • Quảng Ngãi;
  • Đắk Tô Airfield;
  • Cam Ranh Port.

Разработчики подготовили четыре игровых режима: Warfare, Offensive, Conquest и Domination. Два из них возвращаются из оригинальной Hell Let Loose, а ещё два дебютируют именно в Vietnam.

Перед релизом команда также внесла ряд улучшений после тестирования. Разработчики поработали над производительностью, стабильностью, игровым процессом и звуком, однако уже на старте присутствуют известные проблемы, которые планируется исправлять последующими обновлениями.

При этом запуск станет только началом поддержки игры. 19 августа разработчики представят дорожную карту Hell Let Loose: Vietnam, в которой расскажут о будущем контенте и дальнейших обновлениях.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
NiftyBeryl

Увы, вообще не впачатлило ничто: ни постановка ролика, ни бои, ни музыка, ни визуал. Нет вообще никакой изюминки + в принципе сам ролик не продаёт мне игру, а только показывает неумение её авторов сделать грамотно даже столь короткий трейлер (или тизер). Итог: ну, с торрентов ещё можно скачать, если она там появится. Но платить за это деньги - увольте.

3
StarEmperor

ФОТКА ХОРОШАЯ С РЮКЗАЧКОМ МЕШОЧКОМ САМЫХ КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ. 🥳

ArTeryS

Больше переживаю, что поддержку оригинала забросят

211186

Как игра? Кто уже играл?