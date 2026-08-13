Вьетнам зовёт: состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam

Состоялся релиз Hell Let Loose: Vietnam — самостоятельной игры в серии масштабных военных шутеров. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Действие переносится во Вьетнам, где игрокам предстоит участвовать в сражениях формата 50 на 50, полагаясь на командную работу, тактику и использование различной военной техники и вооружения.
На старте доступны шесть карт:
- Thanh Hóa Bridge;
- Huế Outskirts;
- Vạn Tường;
- Quảng Ngãi;
- Đắk Tô Airfield;
- Cam Ranh Port.
Разработчики подготовили четыре игровых режима: Warfare, Offensive, Conquest и Domination. Два из них возвращаются из оригинальной Hell Let Loose, а ещё два дебютируют именно в Vietnam.
Перед релизом команда также внесла ряд улучшений после тестирования. Разработчики поработали над производительностью, стабильностью, игровым процессом и звуком, однако уже на старте присутствуют известные проблемы, которые планируется исправлять последующими обновлениями.
При этом запуск станет только началом поддержки игры. 19 августа разработчики представят дорожную карту Hell Let Loose: Vietnam, в которой расскажут о будущем контенте и дальнейших обновлениях.
Увы, вообще не впачатлило ничто: ни постановка ролика, ни бои, ни музыка, ни визуал. Нет вообще никакой изюминки + в принципе сам ролик не продаёт мне игру, а только показывает неумение её авторов сделать грамотно даже столь короткий трейлер (или тизер). Итог: ну, с торрентов ещё можно скачать, если она там появится. Но платить за это деньги - увольте.
ФОТКА ХОРОШАЯ С РЮКЗАЧКОМ МЕШОЧКОМ САМЫХ КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ. 🥳
Больше переживаю, что поддержку оригинала забросят
Как игра? Кто уже играл?