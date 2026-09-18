Xbox бесплатно открыла доступ к двум играм до 20 сентября - среди них новая Hell Let Loose: Vietnam

В Xbox стартовала очередная акция Free Play Days, в рамках которой две платные игры временно стали доступны бесплатно. Испытать их можно до 20 сентября, однако условия отличаются: Sea of Thieves доступна всем пользователям Xbox, тогда как для Hell Let Loose: Vietnam потребуется подписка Xbox Game Pass.

Sea of Thieves предлагает отправиться в открытый пиратский мир, где игрокам предстоит управлять кораблями, исследовать острова, искать сокровища и сражаться с противниками. Главная особенность проекта Rare — совместное управление судном и выполнение различных заданий в команде. При этом в игре присутствуют как PvE-активности, так и PvP-сражения с другими экипажами.

Вторая доступная игра — Hell Let Loose: Vietnam, которая вышла только 13 августа 2026 года. Масштабный тактический PvP-шутер от Expression Games переносит игроков во времена войны во Вьетнаме. На огромных картах сражаются команды до 50 человек, а участники могут выбирать специализированные роли, включая пехоту, разведку, экипажи бронетехники и миномётные расчёты.

Важной особенностью Hell Let Loose: Vietnam стали различия между сторонами конфликта. Американские войска используют вертолёты для переброски бойцов, поддержки и доставки снабжения, тогда как северо-вьетнамская сторона может создавать подземные туннели для скрытого перемещения и неожиданных атак.

Обе игры можно бесплатно опробовать до 20 сентября. После окончания акции доступ вернётся к стандартной модели покупки или подписки, однако на время Free Play Days на игры также действуют специальные скидки.