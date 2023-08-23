Экшен Hellboy Web of Wyrd выйдет в октябре 2023 года ©

Издательство Good Shepherd Entertainment и разработчик Upstream Arcade объявили о том, что предстоящий ролевой экшен Hellboy Web of Wyrd выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam 4 октября 2023 года.

Эта игра будет включать в себя оригинальную историю, созданную в сотрудничестве с Dark Horse Comics и создателем серии Майком Нигнолой. Игроков ожидает очень схожая с комиксами подача материала и боевая система с весомыми возможностями, подкрепленными атаками ближнего и дальнего боя.

В ходе расследования вам предстоит исследовать удивительные и странные плоскости бытия, заключенные в The Wyrd, в каждой из которых обитают могущественные монстры, забытые формы богов, великолепные сокровища и могущественные секреты. Но будьте осторожны, ведь в самых дальних уголках The Wyrd затаилось древнее зло... зло, которое жаждет выйти наружу.