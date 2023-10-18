на главную
об игре
Hellboy: Web Of Wyrd 18.10.2023
6.4 29 оценок

Хеллбой избивает чудовищ в релизном трейлере экшена Hellboy Web of Wyrd

©
butcher69
Новости

Новая визуальная адаптация "Хеллбоя" от Upstream Arcade оживает и отправляется в глубины Вирда сегодня на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S за £20,99 от издателя Good Shepherd в партнерстве с Dark Horse Comics.

В игре Hellboy Web of Wyrd игроки оказываются на месте Хеллбоя (озвучивает Лэнс Реддик), который отправляется в странное царство Вирда. Когда агент Бюро паранормальных исследований и защиты (B.P.R.D.) пропадает, расследуя дело о Доме бабочек, а по всему миру обнаруживаются психические шипы, на помощь приходит главный в мире охотник за сверхъестественным.

Hellboy Web of Wyrd - это оригинальная история, созданная в сотрудничестве с Dark Horse Comics.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
caramba1999

Избиение мозга я получил

1
saiditsme

Секта графониеотрицателей какая-то делала.

-1