Хеллбой избивает чудовищ в релизном трейлере экшена Hellboy Web of Wyrd

Новая визуальная адаптация "Хеллбоя" от Upstream Arcade оживает и отправляется в глубины Вирда сегодня на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S за £20,99 от издателя Good Shepherd в партнерстве с Dark Horse Comics.
В игре Hellboy Web of Wyrd игроки оказываются на месте Хеллбоя (озвучивает Лэнс Реддик), который отправляется в странное царство Вирда. Когда агент Бюро паранормальных исследований и защиты (B.P.R.D.) пропадает, расследуя дело о Доме бабочек, а по всему миру обнаруживаются психические шипы, на помощь приходит главный в мире охотник за сверхъестественным.
Hellboy Web of Wyrd - это оригинальная история, созданная в сотрудничестве с Dark Horse Comics.
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