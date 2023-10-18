Hellboy: Web of Wyrd получила неоднозначные оценки

Hellboy: Web Of Wyrd приглашает в приключение в компании персонажа Майка Миньолы. Игрокам предстоит погрузиться в мистическое измерение под названием Вирд, где бесследно исчез один из агентов Бюро паранормальных исследований и обороны. Выяснить обстоятельства исчезновения поручено самому Хеллбою.

Геймплей игры представляет собой кшен с элементами рогалика — каждое прохождение уникально и полно неожиданностей. Хеллбою предстоит пройти через череду приключений, каждое из которых прольёт свет на загадки таинственного Дома Бабочек.

Особый колорит игре придают многочисленные чудовища и гомункулы, скрывающиеся в лабиринтах Вирда. Система боя требует от игрока сообразительности и реакции — нужно внимательно изучать особенности каждого монстра, уворачиваться от атак и наносить мощные ответные удары.