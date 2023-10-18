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Hellboy: Web Of Wyrd 18.10.2023
6.4 29 оценок

Hellboy: Web of Wyrd получила неоднозначные оценки

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monk70
Новости

В связи с релизным трейлером Hellboy: Web of Wyrd поступили обзоры международной прессы, которая, к сожалению, не очень-то вознаграждает проект, посвященный персонажу Майка Миньолы, наоборот, склонна критиковать его.

  • Worth Playing - 8
  • CGMagazine - 8
  • GameGrin - 7
  • GameSpot - 7
  • God is a Geek - 7
  • GameSpew - 7
  • Hey Poor Player - 6
  • GamesRadar+ - 6
  • Noisy Pixel - 6
  • TheGamer - 6
  • GamingTrend - 5,5
  • Push Square - 5
  • PlayStation Universe - 5
  • XboxEra - 5
  • PlayStation LifeStyle - 4
  • Gfinity - 4

Как видите, мнения, высказанные в различных изданиях, начинаются с пары восьмерок, затем снижаются до 7, 6 и, наконец, 4: довольно широкий диапазон, который демонстрирует, что игра, вероятно, имеет некоторые сильные стороны, но также и несколько слабых сторон.

Анонсированная во время The Game Awards 2022, Hellboy: Web of Wyrd сразу привлекла внимание благодаря графическому стилю, очень напоминающему рисунки Майка Миньолы, карикатуриста, создавшего антигероя в 1993 году. Естественно, международная известность пришла во многом благодаря двум фильмам Гильермо дель Торо.

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