Hellboy: Web of Wyrd получила неоднозначные оценки

В связи с релизным трейлером Hellboy: Web of Wyrd поступили обзоры международной прессы, которая, к сожалению, не очень-то вознаграждает проект, посвященный персонажу Майка Миньолы, наоборот, склонна критиковать его.
- Worth Playing - 8
- CGMagazine - 8
- GameGrin - 7
- GameSpot - 7
- God is a Geek - 7
- GameSpew - 7
- Hey Poor Player - 6
- GamesRadar+ - 6
- Noisy Pixel - 6
- TheGamer - 6
- GamingTrend - 5,5
- Push Square - 5
- PlayStation Universe - 5
- XboxEra - 5
- PlayStation LifeStyle - 4
- Gfinity - 4
Как видите, мнения, высказанные в различных изданиях, начинаются с пары восьмерок, затем снижаются до 7, 6 и, наконец, 4: довольно широкий диапазон, который демонстрирует, что игра, вероятно, имеет некоторые сильные стороны, но также и несколько слабых сторон.
Анонсированная во время The Game Awards 2022, Hellboy: Web of Wyrd сразу привлекла внимание благодаря графическому стилю, очень напоминающему рисунки Майка Миньолы, карикатуриста, создавшего антигероя в 1993 году. Естественно, международная известность пришла во многом благодаря двум фильмам Гильермо дель Торо.