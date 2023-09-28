Релиз боевика Hellboy: Web of Wyrd отложен на две недели ©

Издатель Good Shepherd Entertainment и разработчик Upstream Arcade перенесли релиз приключенческого экшен-рогалик Hellboy: Web of Wyrd с 4 октября на 18 октября, то есть ровно на две недели. В указанный срок игра выйдет одновременно на всех целевых платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam).

Студия Upstream Arcade все еще усердно работает над тем, чтобы все игроки — как давние фанаты, так и новички во вселенной «Хеллбой» — получили наилучшие впечатления от игры, — говорится в пресс-релизе Good Shepherd Entertainment.

Как и комиксаы, игра отправляет Хеллбоя в серию совершенно разных и совершенно уникальных приключений. Хотя эти истории существуют сами по себе, все они связаны с таинственным наследием Дома бабочек. Когда агент B.P.R.D. отправляется на разведку в особняк, то тут же пропадает. Вам, Хеллбою, и вашей команде агентов Бюро предстоит найти пропавшего коллегу и раскрыть секреты Дома бабочек.