Анонсирован сиквел кооперативного карточного рогалика HELLCARD II

Студия Thing Trunk совместно с издательством Skystone Games официально представила продолжение своего тактического рогалика. Игра под названием HELLCARD II должна выйти в третьем квартале 2026 года и уже обзавелась страницей в магазине Steam.

Проект сохранит узнаваемую стилистику бумажных подземелий, знакомую игрокам по первой части и Book of Demons, но предложит новые биомы и расширенные сюжетные линии. Главной угрозой для героев на этот раз станут драконы. Разработчики обещают углубить механику построения колоды за счет внедрения характеристик персонажей и новой системы прогрессии через экипировку. Найденное снаряжение будет не только менять внешний вид героев, но и перестраивать колоду, влияя на параметры и доступные усиления.

Важной особенностью игрового процесса останется позиционирование. Успех в битвах зависит от грамотной оценки расстановки монстров, которые могут находиться на ближней или дальней дистанции. Игрокам предстоит использовать это для проведения наиболее эффективных атак и комбинаций.

HELLCARD II поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим для отряда до 4 человек. В одиночном режиме игрок берет на себя управление стратегией всей группы, тогда как в мультиплеере участникам необходимо координировать действия с друзьями или случайными союзниками. Проект станет полноценной частью серии Return 2 Games, которая переосмысляет классические игровые механики девяностых для современной аудитории.