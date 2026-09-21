Hellcard 2 получила новую демо-версию - кооперативный roguelite превратит колоду в оружие против бумажных монстров

Разработчики Hellcard 2 представили новую демо-версию кооперативного roguelite с построением колоды во время PC Gaming Show Tokyo Direct. Попробовать игру уже можно в Steam, а полноценный релиз запланирован на 2027 год.

Hellcard 2 предлагает отправиться в подземелья в одиночку или вместе с друзьями и сражаться с бумажными приспешниками и драконами. В одиночном режиме игрок управляет сразу несколькими персонажами, а в кооперативе участникам необходимо координировать действия и грамотно использовать карты всей команды.

Важную роль в сражениях играет расположение противников. Монстры находятся либо на ближней, либо на дальней дистанции, поэтому при формировании колоды придётся учитывать не только характеристики карт, но и позицию врагов. Можно сделать ставку на атаки ближнего боя, уничтожать противников издалека или собрать универсальную колоду, способную справиться с обеими ситуациями.

Продолжение также получило систему экипировки. Одежда и снаряжение меняют внешний вид героя, но одновременно влияют на состав колоды, характеристики и доступные усиления. Поэтому выбор экипировки становится частью построения билда, а не просто косметической настройкой.

Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль Hellcard 2. Все персонажи и противники выполнены в виде бумажных фигурок, а новый трейлер даже начинается с раскрытия своеобразной книжки-раскладушки. Благодаря этому игра получила необычный облик, который хорошо сочетается с механикой построения колоды.

Новая демо-версия Hellcard 2 уже доступна в Steam. Полный релиз кооперативного roguelite состоится в 2027 году.