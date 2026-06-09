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Helldivers 03.03.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Вид сверху, Научная фантастика , Кооператив
7.8 266 оценок

Экранизация Helldivers потеряла свою главную звезду - Джейсон Момоа внезапно ушел из проекта

Gutsz Gutsz

Как сообщают источники авторитетного издания Deadline, голливудский актер Джейсон Момоа официально выбыл из актерского состава грядущего полнометражного фильма по мотивам популярного кооперативного шутера Helldivers. Причины столь неожиданного решения звезды пока не разглашаются.

Несмотря на потерю предполагаемого исполнителя главной роли, источники подчеркивают, что производство экранизации ни в коем случае не отменяется. Проект Sony Pictures по-прежнему активен, и в данный момент студии срочно ищут нового актера первой величины на замену Момоа. Режиссерское кресло картины закреплено за Джастином Лином, известным по работе над франшизой «Форсаж). Он же выступает и продюсером фильма совместно с Асадом Кизилбашем из PlayStation Productions и Хатчем Паркером.

Детали сюжета киноадаптации пока держатся в строжайшем секрете. Тем не менее, общая концепция вряд ли уйдет далеко от первоисточника: оригинальная серия игр рассказывает о бескомпромиссной межгалактической войне, где элитные Адские Десантники любой ценой защищают Супер-Землю и несут идеалы «Управляемой Демократии» на враждебные планеты, используя самый разрушительный арсенал.

Мировая премьера кинематографичного экшена по Helldivers предварительно запланирована на 10 ноября 2027 года. Вероятно, дату премьеры могут сдвинуть, если поиски актера на главную роль затянутся.

Кино и сериалы
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
QueasyRush

устал этот шлак тянуть уже

3
K_K_K_777

набухался и выгнали ссаной тряпкой

3
Кей Овальд

Даже ему надоело сниматься во всяком дерьме?

1
firefox0047

Грустно конечно, но если он как по канону ходил большую часть в шлеме, то можно его просто переозвучить и все.

FairUlu

Кто-то из них: ДМ или ХД оказался недостаточно брутальным для другого.

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