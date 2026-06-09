Экранизация Helldivers потеряла свою главную звезду - Джейсон Момоа внезапно ушел из проекта

Как сообщают источники авторитетного издания Deadline, голливудский актер Джейсон Момоа официально выбыл из актерского состава грядущего полнометражного фильма по мотивам популярного кооперативного шутера Helldivers. Причины столь неожиданного решения звезды пока не разглашаются.

Несмотря на потерю предполагаемого исполнителя главной роли, источники подчеркивают, что производство экранизации ни в коем случае не отменяется. Проект Sony Pictures по-прежнему активен, и в данный момент студии срочно ищут нового актера первой величины на замену Момоа. Режиссерское кресло картины закреплено за Джастином Лином, известным по работе над франшизой «Форсаж). Он же выступает и продюсером фильма совместно с Асадом Кизилбашем из PlayStation Productions и Хатчем Паркером.

Детали сюжета киноадаптации пока держатся в строжайшем секрете. Тем не менее, общая концепция вряд ли уйдет далеко от первоисточника: оригинальная серия игр рассказывает о бескомпромиссной межгалактической войне, где элитные Адские Десантники любой ценой защищают Супер-Землю и несут идеалы «Управляемой Демократии» на враждебные планеты, используя самый разрушительный арсенал.

Мировая премьера кинематографичного экшена по Helldivers предварительно запланирована на 10 ноября 2027 года. Вероятно, дату премьеры могут сдвинуть, если поиски актера на главную роль затянутся.