27 мая Helldivers 2 получит улучшения производительности, включая долгожданную поддержку апскейлеров FSR, DLSS и XeSS

Arrowhead Game Studios подтверждает новую волну технических улучшений, которые появятся в Helldivers 2 в рамках инициативы «Optimising Liberty». Пока студия работает над значительными улучшениями системы прогресса, которые фанаты должны увидеть этим летом, команда Helldivers 2 анонсировала множество новых дополнений для всех платформ. Обновление Optimising Liberty, которое выйдет 27 мая 2026 года, включает в себя ряд дополнений для ПК, Xbox и PlayStation.

В первую очередь, в Helldivers 2 наконец-то появится официальная поддержка масштабирования, позволяющая использовать FSR, DLSS и XeSS. На ПК игроки смогут выбрать FSR 4.03, DLSS 4.5, FSR 3.1.5 и XeSS 3.0.

Масштабирование также добавляется в консольную версию игры. На Xbox и базовой PS5 игроки смогут использовать масштабирование FSR 3.1. На PS5 Pro будет добавлена ​​поддержка PSSR 1, хотя игроки также смогут внедрить PSSR 2 в системные настройки.

Кроме того, новый патч добавит динамическое масштабирование разрешения на всех платформах, включая ПК. Это позволит игре динамически снижать разрешение в сценах, сильно нагружающих графический процессор, чтобы соответствовать целевому пределу производительности.

Кроме того, игроки Helldivers 2 смогут использовать Variable Rate Shading. Подобно DRS, эта технология динамически уменьшает затенение в труднодоступных областях экрана. Благодаря этому игра снизит нагрузку на графический процессор, что позволит более плавно отображать сложные сцены. На PlayStation 5 также будет добавлена ​​поддержка VRR, которая уже присутствовала на ПК и Xbox.

Наконец, в этом обновлении от 27 мая игроки на ПК смогут использовать Nvidia Reflex и AMD Anti-Lag 2. Эти технологии помогают снизить задержку на уровне графического процессора, что должно сделать игру более плавной.

Arrowhead также подтвердила, что этот новый патч является частью продолжающейся работы по улучшению игры. Кроме того, студия работает над масштабными улучшениями движка, которые должны помочь сделать Helldivers 2 более производительной и красивой в будущем.