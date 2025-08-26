Адским десантникам предстоит столкнуться с новыми опасностями в масштабном контентном обновлении Into the Unjust

2 сентября Helldivers II получит масштабное обновление Into the Unjust, которое станет одним из самых атмосферных и напряжённых в истории игры. Разработчики из Arrowhead Game Studio и Sony Interactive Entertainment сообщили, что уже 4 сентября игроков ждёт и премиум-боевой контракт Dust Devils с новым арсеналом и экипировкой.

Игрокам предстоит отправиться на миры-ульи, окутанные плотным туманом под названием Gloom. За этой завесой скрываются новые угрозы и опасности, включая гигантские постройки терминидов и подземные лабиринты, наполненные Hive Lung — органическими образованиями, создающими удушливый мрак. Из-за особенностей локаций поддержка с орбиты будет ограничена, поэтому Хеллдайверам придётся рассчитывать только на собственные силы и командную работу.

В игре появятся новые виды врагов: подземные штурмовики, атакующие из-под земли, и воины, извергающие едкую желчь. Но самой серьёзной угрозой станет Драконий таракан — мутировавший монстр, способный пикировать с воздуха и поливать бойцов раскалённой желчью. Разведданные также намекают на существование куда более массивных и опасных существ, с которыми придётся сразиться в сердце ульев.

Обновление добавит и новые типы заданий. Игрокам предстоит защищать мобильные нефтяные вышки, сопровождая их через опасные территории, а также искать и уничтожать лёгкие ульев, чтобы остановить распространение заражения. Дополнительные миссии сделают операции разнообразнее, а каждая высадка будет сопровождаться непредсказуемыми испытаниями.

Для борьбы с новыми угрозами Министерство обороны готовит премиум-контракт Dust Devils, который станет доступен 4 сентября. В него войдут уникальные образцы вооружения и экипировки: штурмовое ружьё AR-2 Coyote с зажигательными патронами, кассетная граната G-7 Pineapple, тяжёлое ружьё S-11 Speargun, одноразовая ракета EAT-700 Expendable Napalm и переносной ракетный комплекс MS-11 Solo Silo. Также контракт откроет доступ к новой броне с пассивной способностью «Пустынный штурмовик», плащам, картам игрока, эмоциям и уникальным узорам для техники и Hellpods.

Helldivers II уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Обновление «Into the Unjust» выходит 2 сентября, а премиум-боевой контракт Dust Devils — 4 сентября.