Актёра для культового интро Helldivers 2 нашли всего за семь дней

Культовое вступительное видео Helldivers 2 с «идеальным» пригородом, улыбчивым солдатом и внезапным появлением гигантского жука давно стало визитной карточкой игры. В честь двухлетия проекта студия Arrowhead выпустила выпуск Dev Tales, в котором ведущий сценарист Расс Никел рассказал, как в экстремальных условиях проходил кастинг на роль Джона Хеллдайвера.

По словам Никела, сценарий ролика был написан заранее, но затем о нём надолго забыли. И лишь внезапно выяснилось, что съёмки стартуют… через неделю. Анимационная студия Goodbye Kansas изначально планировала использовать шведского актёра, что формально устраивало продакшн. Однако для образа гипертрофированно патриотичного героя команде нужен был «самый смешной человек, которого только можно представить». Студия дала добро на замену, но поставила жёсткое условие — нового актёра нужно найти за семь дней.

Никелу пришлось срочно обзванивать все возможные кастинг-контакты в Лос-Анджелесе. В итоге роль досталась актёру озвучки и захвата движения Крейгу Ли Томасу. Он вспоминает, что процесс развивался с бешеной скоростью: от самопробы до полного motion capture прошли считанные дни, а вскоре его уже спрашивали о загранпаспорте. Сам Томас уверен, что идеально попал в образ — показной, джингоистский и нарочито неискренний пафос оказался именно тем, что он любит играть.

Полный выпуск Dev Tales уже доступен и, по словам Arrowhead, открывает «месяц сюрпризов», приуроченных к годовщине Helldivers 2.