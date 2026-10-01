Алан Ритчсон заменит Джейсона Момоа в фильме Helldivers - премьеру перенесли на 2028 год

Sony нашла нового исполнителя главной роли в экранизации Helldivers. После ухода Джейсона Момоа проект возглавит Алан Ритчсон. Одновременно студия объявила о переносе фильма почти на семь месяцев.

Премьера Helldivers теперь запланирована на 9 июня 2028 года. Изначально картину собирались выпустить 10 ноября 2027-го.

Режиссёром по-прежнему остаётся Джастин Лин. Джейсон Момоа должен был сыграть главную роль, однако летом покинул проект, после чего Sony начала искать ему замену. Теперь эту позицию занял Алан Ритчсон.

Подробности сюжета и персонажа Ритчсона пока не раскрываются. Неизвестно и то, насколько близко фильм будет следовать событиям игр или какие элементы Helldivers и Helldivers 2 станут основой сценария.

Перенос премьеры произошёл на фоне активного развития экранизаций игровых франшиз. Sony рассчитывает выпустить Helldivers уже после ряда других крупных проектов по мотивам видеоигр, а новый актёр должен стать главным лицом фильма.