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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.9 908 оценок

Аналитик: без ПК-версии Helldivers 2 не попала бы даже в двадцатку успешных игр от Sony

AceTheKing
Новости

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла поделился своим мнением насчет успеха Helldivers 2 и то, какую роль в этом сыграла ПК-версия игры, которая была выпущена одновременно с PS5-версией, что происходит довольно не часто у компании Sony.

Пискателла, ссылаясь на исследовательские данные своей фирмы, сообщает что на данный момент Helldivers 2 занимает 7-е место в списке самых успешных игр в США, изданных компанией Sony за всё время. И огромную роль в этом сыграла именно ПК-версия игры. Без нее, по словам аналитика, игра не вошла бы даже в топ-20.

"По данным трекера вовлеченности игроков от Circana, Helldivers 2 занимала первое место по общему количеству игроков в США в Steam каждый месяц с момента релиза, в том числе в апреле. Одновременный выпуск игры на PlayStation и ПК стал огромным, оглушительным успехом." - сказал аналитик

Вероятно после такого успеха компания Sony может задуматься об одновременном выпуске на PC и PS5 и других своих франшиз.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Oscilograf

ну это логично, тут как в кино - на ЛГБТ аудитории много не заработаешь.

1
001fess

лгбт это те кто на телефонах в подобное играет.

0
вупсич пупсич

У тебя лгбт головного мозга. На консоли по кайфу взять пивка, лечь и играть пока не уснешь. А тут анальный хардкор в котором ничего веселого и расслабляющего.

-9
MythicalTiernan вупсич пупсич

Ты можешь хоть стоя на голове заливая синьку через клизму, но это не отменяет того факта, что подобные хлебушки - это по сути мусор, которые в шутерах/рпг просто ничто без прилипания аим ассиста. А потеют люди в сетевых играх играя против равных себе, а не в подобных помойках убивая тупых ботиков!

1
вупсич пупсич MythicalTiernan

И что ты хотел мне этим сказать?

-2
MythicalTiernan вупсич пупсич

Что вся консолота как под копирку: "взять пивка и тыкать хоть чем нибудь в джойстик лежа, а лучше стоя на голове", это у вас называется нормальный игровой опыт по видимому, хотя со стороны это выглядит, как конвульсии паралитика в попытках хоть как то нелепо управлять своим персонажем и тем более нормально целиться хотя бы в направлении цели, молясь на прилипание аим ассиста, консольный скилл во всей своей красоте, тем более против тупых ботиков!

1
-zotik-

Я хоть и консольщик, но в нее мне приятнее играть на пк чем на пс5, рад что она не экз

0
ДолойГетероориентация

Это хороший знак, что другие игры которые еще не вышли на ПК, нужно их выпустить на ПК, чтобы еще собрать денег с продаж ПК геймеров.

0
da2dy

Ого так можно и прозреть...что точно не в стиле Сони...

0