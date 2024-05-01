Аналитик: без ПК-версии Helldivers 2 не попала бы даже в двадцатку успешных игр от Sony

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла поделился своим мнением насчет успеха Helldivers 2 и то, какую роль в этом сыграла ПК-версия игры, которая была выпущена одновременно с PS5-версией, что происходит довольно не часто у компании Sony.
Пискателла, ссылаясь на исследовательские данные своей фирмы, сообщает что на данный момент Helldivers 2 занимает 7-е место в списке самых успешных игр в США, изданных компанией Sony за всё время. И огромную роль в этом сыграла именно ПК-версия игры. Без нее, по словам аналитика, игра не вошла бы даже в топ-20.
"По данным трекера вовлеченности игроков от Circana, Helldivers 2 занимала первое место по общему количеству игроков в США в Steam каждый месяц с момента релиза, в том числе в апреле. Одновременный выпуск игры на PlayStation и ПК стал огромным, оглушительным успехом." - сказал аналитик
Вероятно после такого успеха компания Sony может задуматься об одновременном выпуске на PC и PS5 и других своих франшиз.
ну это логично, тут как в кино - на ЛГБТ аудитории много не заработаешь.
лгбт это те кто на телефонах в подобное играет.
У тебя лгбт головного мозга. На консоли по кайфу взять пивка, лечь и играть пока не уснешь. А тут анальный хардкор в котором ничего веселого и расслабляющего.
Ты можешь хоть стоя на голове заливая синьку через клизму, но это не отменяет того факта, что подобные хлебушки - это по сути мусор, которые в шутерах/рпг просто ничто без прилипания аим ассиста. А потеют люди в сетевых играх играя против равных себе, а не в подобных помойках убивая тупых ботиков!
И что ты хотел мне этим сказать?
Что вся консолота как под копирку: "взять пивка и тыкать хоть чем нибудь в джойстик лежа, а лучше стоя на голове", это у вас называется нормальный игровой опыт по видимому, хотя со стороны это выглядит, как конвульсии паралитика в попытках хоть как то нелепо управлять своим персонажем и тем более нормально целиться хотя бы в направлении цели, молясь на прилипание аим ассиста, консольный скилл во всей своей красоте, тем более против тупых ботиков!
Я хоть и консольщик, но в нее мне приятнее играть на пк чем на пс5, рад что она не экз
Это хороший знак, что другие игры которые еще не вышли на ПК, нужно их выпустить на ПК, чтобы еще собрать денег с продаж ПК геймеров.
Ого так можно и прозреть...что точно не в стиле Сони...