Arrowhead Game Studios планирует снизить урон от огня в Helldivers 2

После недавнего обновления, увеличившего урон от огня, разработчики Arrowhead Game Studios заявили о намерении смягчить разрушительные последствия огня в Helldivers 2. Игра, имеющая рекордное количество игроков с момента запуска в феврале, продолжает привлекать внимание благодаря своей динамичной игровой среде.
Однако не всегда все идет гладко. Помимо неожиданных ошибок, иногда некоторые изменения в балансе игры оказываются более значительными, чем ожидали многие игроки. После обновления Helldivers 2 в начале апреля фанаты заметили, что теперь урон от огня стал смертельным, вызывая практически мгновенную смерть любого игрока, попавшего под огонь.
Как сообщил комьюнити-менеджер Томас "Twinbeard" Петерссон на официальном канале Discord, в настоящее время студия активно изучает все аспекты огня, включая постепенный урон, урон в секунду, особенности сетевого взаимодействия и все прочие связанные с этим вопросы.
клоунада какая-то