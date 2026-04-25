Arrowhead готовит премиальный варбонд Exo Experts: добавят два новых робота - EXO-51 "Лесоруб" и EXO-55 "Прорыв"

Последняя военная кампания в Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios развивает сатирическую традицию франшизы — ироничное высмеивание военных действий — и радует фанатов двумя новыми экзо‑роботами, способными устроить настоящий хаос на поле боя.

В набор боевых доспехов Exo Experts вошли:

EXO‑55 Breakthrough

— научно‑фантастическая фаланга щитоносцев, созданная специально для обороны. Этот робот поможет надёжно удерживать позиции и прикрывать союзников. EXO‑51 Lumberer — мощная машина с противотанковой пушкой и огнемётом. Она отлично подойдёт для борьбы с тяжёлой техникой и группами врагов.

Разработчики явно вдохновлялись классикой: чувствуется влияние старых игр Mech Warrior и мультфильма Exosquad.

Помимо роботов, игроки получат доступ к новому вооружению:

MGX‑42 Bullet Storm

SMG‑203 Gallant — компактный пистолет‑пулемёт с высокой скорострельностью, идеальный для ближнего боя.

— компактный пистолет‑пулемёт с высокой скорострельностью, идеальный для ближнего боя. P‑33 — ракетный пистолет с самонаводящимися ракетами. Он позволит эффективно поражать цели на средней дистанции, не подпуская врага близко.

Набор Exo Experts станет 23‑й боевой облигацией для Helldivers 2. Его стоимость — 1000 суперкредитов (примерно 10 долларов США), а дата выхода — 28 апреля 2026 года. Помимо двух экзо‑роботов, в дополнение войдут комплекты брони O‑2 Heavy Operator и O‑3 Free Spirit.

Фанаты Helldivers 2 всегда с нетерпением ждут нового контента, но растущие затраты вызывают у части игроков вопросы. Поскольку каждая платная разблокировка обходится примерно в 10 долларов, общая сумма расходов на суперкредиты может легко перевалить за сотни долларов — и даже тогда не все предметы окажутся доступными. Многие игроки призывают снизить цены на боевые облигации, чтобы сделать прогресс в игре более доступным.

Тем не менее такая модель монетизации оказалась успешной: Helldivers 2 стала одной из самых прибыльных «живых» игр Sony. При этом компания выступила лишь издателем и инвестором проекта, разделив прибыль с разработчиком — студией Arrowhead.

Arrowhead подтвердила, что будет делать перерывы между крупными сезонными обновлениями. Это необходимо, чтобы:

выпускать исправления ошибок;

обновлять внутриигровой код;

модернизировать сетевую инфраструктуру.

Такой подход призван обеспечить долгосрочную стабильность и эффективность игры, сохраняя её популярность у аудитории.