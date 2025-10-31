Arrowhead изменит подход к выпуску патчей для Helldivers 2, чтобы исправить критические ошибки

Студия Arrowhead Game Studios временно приостанавливает выпуск контентных обновлений для Helldivers 2, чтобы сосредоточиться на исправлении многочисленных технических проблем. В недавнем интервью директор игры Микаэль Эрикссон сообщил, что команда переходит на новый график выпуска патчей, чтобы стабилизировать игру и уменьшить количество критических ошибок.

Несмотря на успешный запуск, кооперативный шутер столкнулся с рядом трудностей, включая проблемы с производительностью, балансом и стабильностью, что вызывало недовольство у игрового сообщества. Частые обновления, включающие как исправления, так и новый контент, привели к накоплению технических недочетов. Чтобы решить эту проблему, разработчики планируют выпускать патчи каждые две недели. По словам Эрикссона, недавнее обновление, исправившее около 200 ошибок, является примером того, к чему стремится студия.

Ожидается, что такой подход продлится в течение нескольких месяцев. Команда надеется вернуться к своему контентному плану примерно в декабре, после того как удастся значительно улучшить техническое состояние Helldivers 2.

Эрикссон также затронул проблему большого размера файла игры на ПК, который превышает 140 ГБ. Он назвал его неприемлемо большим и объяснил, что это связано с оптимизацией под механические жесткие диски (HDD), из-за чего разработчикам приходилось дублировать файлы. Студия ищет способы уменьшить размер клиента, но окончательное решение пока не найдено.