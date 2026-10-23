Arrowhead не планирует Helldivers 3: "Сиквел имеет смысл только если будет кардинально другим"

Йохан Пилестедт подтвердил, что планов на создание третьей части Helldivers по-прежнему нет. «95% студии сосредоточено на Helldivers 2, а небольшая команда сейчас занимается прототипированием следующей игры Arrowhead», — отметил он. В штате студии около 150 человек.

Пилестедт подчеркнул, что Arrowhead хочет «расти на своих собственных условиях и знать, когда остановиться», отметив, что многие команды добиваются больших успехов и сразу же удваивают свой размер.

Ключевое опасение — разделить аудиторию, пока у Helldivers 2 ещё есть поклонники.

«На данный момент я считаю, что сиквел всё обнуляет и заставляет игроков начинать заново. Продолжение превращает игру в хобби на всю жизнь, как LEGO или Warhammer».

Пилестедт охарактеризовал Helldivers 2 как «третье пространство» — сообщество, где люди могут проводить огромное количество времени, но при этом уезжать на месяцы или годы и всё равно находить удовольствие и общение при возвращении. Для сравнения, на момент публикации количество активных игроков Helldivers 2 в Steam составляло 47 097 человек — не рекорд, но приличный показатель для игры двухлетней давности (без учёта консолей).

«Некоторые студии могут относиться к игрокам как к источнику краткосрочной прибыли. Мы же видим в игроках настоящий двигатель игры: именно они привлекают друзей, создают мемы и поддерживают игру в живом состоянии. Когда у вас есть активное сообщество, которое этим занимается, вам не нужен сиквел».

Пилестедт также заявил, что «индустрия в панике, потому что старые приёмы с онлайн-сервисами больше не работают». Он не уточнил, что именно имел в виду, но, вероятно, речь о недавних отменах игр с онлайн-сервисами.

«Главным конкурентом Helldivers 3 будет Helldivers 2. Создание отдельного сиквела имеет смысл только в том случае, если он настолько отличается, что обе игры могут существовать параллельно. На данный момент улучшать Helldivers 2 с каждым днём гораздо разумнее, чем терять её потенциал».

Остаётся открытым вопрос, насколько сильно Helldivers 3 должна отличаться от предшественницы. Helldivers 2 сама по себе была радикальным шагом вперёд по сравнению с оригиналом: вид сверху сменился стрельбой от третьего лица с упором на физику и реалистичное управление оружием. Куда Arrowhead может двигаться дальше — пока неясно. Но, судя по словам Пилестедта, студия не спешит с сиквелом, пока Helldivers 2 остаётся живым проектом с активным сообществом.