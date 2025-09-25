ЧАТ ИГРЫ
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 569 оценок

Arrowhead не планирует Helldivers 3 - студия хочет превратить Helldivers 2 в "вечную игру"

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Arrowhead Шамс Йорджани подтвердил, что у студии нет планов на Helldivers 3. Вместо этого команда намерена развивать Helldivers 2 столько, сколько позволит аудитория и технологии, опираясь на модель «вечной игры» по примеру RuneScape, которая существует и развивается уже четверть века.

«У нас нет планов по Helldivers 3, только Helldivers 2— и столько, сколько он сможет прожить. Думайте о RuneScape», — написал Йорджани в Discord, подчеркнув, что студия видит огромный потенциал именно в расширении текущего проекта.

Ранее руководитель уже заявлял, что Helldivers 2 со временем может эволюционировать до уровня полноценного сиквела, но это скорее фигура речи, чем реальный план. Arrowhead делает ставку на долгосрочную поддержку: регулярные обновления, новые системы и контент.

«Мы хотим, чтобы это была игра навсегда. Если мы сможем справиться с производительностью и наладить процессы, то будем расширять её очень долго. PlayStation полностью поддерживает нас», — добавил Йорджани.

С момента релиза Helldivers 2 в феврале игра стала самым быстро продаваемым проектом PlayStation Studios, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий за 12 недель. Недавно она получила масштабное дополнение Into the Unjust и вышла на Xbox Series X|S, а впереди — полнометражная экранизация от Sony Pictures.

6
9
Комментарии:  9
Haliburton

Правильно будет вечный мусор для отбивание с лохов шекелей

4
-zotik-

В идеале доить можно вечно хд2. Но имхо она очень быстро надоедает

2
Neko-Aheron

Ничто не вечно.

1
Fallen space knight

Когда то майки говорили что 10 винда последняя....

1
CRAZY rock GAME

Форамально она и последняя под номером 10, теперь бестолковая 11

CRAZY rock GAME

CRAZY rock GAME

ArTeryS

Я считаю, что это правильный подход. Подобные игры нужно поддерживать как можно дольше, а не сразу выпускать следующую часть. Главное, что-бы у разработчиков были новые идеи

1
HealthyHasek

пусть сначало нормально список дополнений организуют, а то уже в нем теряешься.