Arrowhead не планирует Helldivers 3 - студия хочет превратить Helldivers 2 в "вечную игру"

Генеральный директор Arrowhead Шамс Йорджани подтвердил, что у студии нет планов на Helldivers 3. Вместо этого команда намерена развивать Helldivers 2 столько, сколько позволит аудитория и технологии, опираясь на модель «вечной игры» по примеру RuneScape, которая существует и развивается уже четверть века.

«У нас нет планов по Helldivers 3, только Helldivers 2— и столько, сколько он сможет прожить. Думайте о RuneScape», — написал Йорджани в Discord, подчеркнув, что студия видит огромный потенциал именно в расширении текущего проекта.

Ранее руководитель уже заявлял, что Helldivers 2 со временем может эволюционировать до уровня полноценного сиквела, но это скорее фигура речи, чем реальный план. Arrowhead делает ставку на долгосрочную поддержку: регулярные обновления, новые системы и контент.

«Мы хотим, чтобы это была игра навсегда. Если мы сможем справиться с производительностью и наладить процессы, то будем расширять её очень долго. PlayStation полностью поддерживает нас», — добавил Йорджани.

С момента релиза Helldivers 2 в феврале игра стала самым быстро продаваемым проектом PlayStation Studios, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий за 12 недель. Недавно она получила масштабное дополнение Into the Unjust и вышла на Xbox Series X|S, а впереди — полнометражная экранизация от Sony Pictures.