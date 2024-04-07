Arrowhead опубликовала обновленную информацию о том, когда будут исправлены сбои в Helldivers 2

По информации от менеджера сообщества Томаса "Twinbeard" Петерссона, Arrowhead решает проблемы с продолжающимися сбоями в Helldivers 2 с момента последнего крупного обновления.
Мы скоро выпустим исправление сбоев, но не на выходные. Пожалуйста, подождите или дайте игре немного отдохнуть. Мы ценим вашу поддержку и рады слышать, что вам нравится игра. С момента выпуска последнего патча мы активно работаем над устранением 3-4 сбоев, таких как завершение миссий, эвакуация и так далее.
С выходом патча 1.000.103 для Helldivers 2 стали заметными проблемы с сбоями, особенно в кооперативном режиме. К счастью, проблема должна быть скоро устранена, хотя нам все еще придется немного подождать выхода обновления Helldivers 2.
Исправляйте, Исправляйте, а то люди по 3к отдали, а поиграть нормально не могут . . .
Ты кому это написал? Читатели пг над игрой не работают.
Тебе, персонально, чтоб ты мне написал . . . мой сладенький амогус
После патча в конце мисси просто игра закрывается без ошибок, причем в пати у всех четверых одновременно
Да, проблемы появились.
Дисконнекты после эвакуации- самая частая из проблем.
Экран выбора снаряжения стал лагать- иногда союзников в принципе не видно, иногда не видно что они берут.
На планетах периодически стали десинхрониться враги- у кого-то они стоят живые, хотя их уже убили, стоят целые заводы/ульи, которые другими были уже разрушены.
Короче много всякой неприятной фигни появилось.
к удивлению, за 12 часов игры не было не одной проблемы, кроме как проблема у друга, у которого не коннектит к другим людям без впн. Проблема вроде как массовая, если почитать обсуждения в стиме, и не только из России
Да есть такое, сам не могу приконнектиться не к кому, вчера ещё нормально играл, а сегодня уже не к кому не коннектит . . .
Да да, только впн и помогает
У меня на радеоне было ноль проблем вчера. НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!