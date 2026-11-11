Arrowhead ответила на критику Easy Anti-Cheat в Helldivers 2 - косметические моды могут вернуть

После добавления Easy Anti-Cheat в Helldivers 2 пользователи Steam обрушили игру негативными отзывами. Arrowhead Game Studios объяснила решение и пообещала учесть отзывы: студия рассматривает возможность снова разрешить фанатские косметические модификации, если те не влияют на геймплей. Результаты этой работы должны войти в следующий хотфикс.

Одной из главных претензий к античиту стала блокировка косметических модов, созданных сообществом. Arrowhead подчёркивает: официально моды не поддерживаются, но студия ищет способы вернуть безопасные косметические изменения. Модификации, затрагивающие игровой процесс, останутся под запретом: по словам разработчика, они вносят правки в код или память игры, могут влиять на стабильность у самого игрока и других участников лобби, вызывать сбои клиента и непредсказуемые результаты матчей. С технической точки зрения такие моды «неотличимы от попытки читерства», поэтому за них можно получить бан.

Дорожная карта и обратная связь

Arrowhead также пообещала сделать дорожную карту Helldivers 2 прозрачнее. Студия признала: шестинедельный интервал обновлений не был должным образом отражён на графическом изображении дорожной карты. В будущем команда представит более чёткий график, но сохранит «тайну траектории Галактической войны, её сюрпризы и сюжетные повороты».

Отдельно разработчики извинились за формулировку про новый биом, запланированный к выпуску в прошлом месяце. По их словам, речь шла о «новом инструменте» для Мастеров игры в том, как они ведут Галактическую войну и выстраивают сюжетные линии, но формулировка создала завышенные ожидания.

«Ваш отзыв важен, и мы приносим извинения нашим поклонникам Helldivers за то, что этот план развития оказался не таким точным, каким должен был быть. Хотя мы не объявляем дату его выхода в этой статье, наш следующий план покажет, какое влияние окажут ваши отзывы».

Исправления и декабрьское обновление

Arrowhead активно работает над поведением управления Hellpod и прицеливанием, а также отскоком шара в режиме Stratagem. Эти исправления потребовали «существенных корректировок обеих механик» и не войдут в следующее крупное обновление в декабре, но студия надеется, что ждать их осталось недолго.

В декабрьском обновлении заявлены: