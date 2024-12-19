Arrowhead ответила на недовольство ценами в Helldivers 2 - вся вторая волна коллаборации с Killzone станет бесплатной

Студия Arrowhead решила сделать игрокам Helldivers 2 приятный подарок. После запуска кроссовера с Killzone многие игроки пожаловались на слишком высокие цены на тематические предметы — и разработчики быстро отреагировали на критику.

Вместе с партнёрами из Guerrilla они собираются просто раздать бесплатно всю вторую волну предметов из коллаборации. Игроки получат набор брони AC-2 Obedient, винтовку PLAS-39 Accelerator, пистолет-пулемёт StA-11, а также тематический плащ и баннер с названием «Защитник нашей мечты».

Более того, в студии продлили время продажи текущих предметов с пяти до десяти дней и задумались о том, чтобы сделать весь контент кроссовера постоянно доступным.