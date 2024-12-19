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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 300 оценок

Arrowhead ответила на недовольство ценами в Helldivers 2 - вся вторая волна коллаборации с Killzone станет бесплатной

Lunersun
Новости

Студия Arrowhead решила сделать игрокам Helldivers 2 приятный подарок. После запуска кроссовера с Killzone многие игроки пожаловались на слишком высокие цены на тематические предметы — и разработчики быстро отреагировали на критику.

Коллаборация Helldivers 2 с Killzone не задалась: игроки возмущены ценами, а разработчики обещают прислушаться

Вместе с партнёрами из Guerrilla они собираются просто раздать бесплатно всю вторую волну предметов из коллаборации. Игроки получат набор брони AC-2 Obedient, винтовку PLAS-39 Accelerator, пистолет-пулемёт StA-11, а также тематический плащ и баннер с названием «Защитник нашей мечты».

Более того, в студии продлили время продажи текущих предметов с пяти до десяти дней и задумались о том, чтобы сделать весь контент кроссовера постоянно доступным.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
paratrupof

Студия здорового человека в отличии от Bungie с их Destiny 2

3
ze1n_82

уже получил, этот набор круче выглядит)

1
Илья_Казаков_93

Но ведь первый набор всё равно оставят по цене в 20 баксов 😢

1