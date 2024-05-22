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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 059 оценок

Arrowhead станет реже выпускать патчи Helldivers 2, чтобы улучшить их качество

monk70
Новости

Helldivers 2 была выпущена несколько месяцев назад и с тех пор получила множество улучшений. Однако не каждое изменение было хорошим, поэтому Arrowhead приняла важное решение относительно публикации последующих патчей.

Создатели Helldivers 2 продолжают работать над дальнейшими улучшениями. Однако в последнее время появились мнения, что некоторые изменения негативно влияют на удовольствие от игры. Именно поэтому в последние дни разработчики не спешат публиковать очередной патч. Это заставило игроков начать задавать вопросы в официальном Discord, на которые решил ответить комьюнити-менеджер по имени Twinbeard.

Выпуск исправлений может легко нарушить рабочий процесс и потребует больше ресурсов, чем вы думаете; это требует планирования, реализации, мониторинга, возможного исправления и т. д. В этом случае мы предпочитаем немного подождать, надеемся, с хорошими результатами.

Представитель студии не смог уточнить, как часто создатели будут добавлять дальнейшие улучшения.

Я бы сказал, что это то, что нам нужно попробовать и прочувствовать. Мы считаем, что немного более низкий темп пойдет на пользу и нам, и вам, и игре.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Им бы онлайн для начала починить. Как выкидывали, не пускало и т.д. так и продолжается. И контента в игре нет. За 20 часов можно пощупать всё.

0
Пользователь ВКонтакте

Мне вот одно не понятно...
За 120 часов вкачаны все модули корабля... Получена бОльшая часть баттлпассов, последний не взят, потому что пушки там откровенная срань...
К чему 150 уровней сделано?
Глобальные приказы уже не мотивируют играть, да и постоянные "авганы" сразу после высадки тоже уже подзадушили...
Игруха конечно прикольная...
Но как-то интерес уже подвыгорать начинает...
Нада кантента ребзи. // Иван Марков

0
Exies27

Умное решение.

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