Arrowhead усилила борьбу с читерами в Helldivers 2 - подозрительно быстрый фарм валюты теперь под контролем

Arrowhead Game Studios объявила о новых мерах против читеров в Helldivers 2. Теперь разработчики будут отслеживать скорость получения суперкредитов, чтобы быстрее выявлять игроков, использующих сторонний софт, ботов и эксплойты.

Если система зафиксирует, что валюта начисляется значительно быстрее, чем это когда-либо удавалось самым успешным игрокам, к аккаунту будут применены соответствующие меры. В Arrowhead подчёркивают, что нововведение никак не затронет честных пользователей — изменения направлены исключительно на борьбу с мошенничеством и сохранение внутриигровой экономики.

Помимо суперкредитов, мониторинг распространится на медали, образцы и реквизиции. По мнению разработчиков, это позволит пресекать нарушения на раннем этапе и сохранить ценность наград, заработанных обычными игроками.

Ранее Helldivers 2 получила крупное обновление 6.3.0, которое добавило новые галактические кампании, центр управления, дополнительный контент и множество улучшений игрового процесса.