Авторы Helldivers 2 готовят новые испытания, но сначала - борьба с багами и тормозами

Arrowhead Game Studios подтвердили, что планируют сделать Helldivers 2 сложнее, однако повышение уровня испытаний не будет простым делом. Игроки, уверенно штурмующие максимальную сложность D10, уже давно жалуются на отсутствие вызова, но разработчики предупреждают: добавление большего числа врагов напрямую ударит по производительности, которая и так остаётся слабым местом игры.

Генеральный директор студии Шамс Джорджани в официальном Discord сообщил, что команда ищет альтернативные способы повысить сложность, не жертвуя стабильностью. «Больше врагов — сложнее игра. Но это также снижает FPS. Мы хотим найти другие методы», — пояснил он, отметив, что большинство игроков всё же предпочитают более низкие уровни сложности.

Проблемы с производительностью сопровождают Helldivers 2 с момента релиза. Падения FPS, баги и вылеты особенно заметны на насыщенных сценах, например, при включённом тумане, который создаёт атмосферу, но одновременно мешает плавности геймплея. Джорджани признал, что последнее обновление вышло в неидеальном состоянии, и пообещал, что команда сосредоточится на исправлении ошибок и оптимизации, прежде чем внедрять серьёзные изменения.

Интересно, что, несмотря на масштаб успеха, Helldivers 2 создаёт относительно небольшая команда. По словам художника по материалам Ромена Лемэра, на старте разработки над проектом работали всего 20 человек, а сегодня в студии — около 130 сотрудников. Это накладывает ограничения на скорость и масштаб доработок, но разработчики уверяют, что их цель — сохранить баланс между вызовом и комфортом, не превращая игру в технический хаос.

В итоге игрокам, жаждущим адских испытаний, придётся подождать: Helldivers 2 сначала приведут в порядок, а уже потом начнут подкручивать уровень боли.