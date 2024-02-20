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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.7 178 оценок

Авторы Helldivers 2 выпустят обновления на этой неделе, чтобы исправить "самые серьезные проблемы"

butcher69
Новости

Студия Arrowhead Game Studios, создавшая невероятно популярный кооперативный шутер Helldivers 2, сообщила, что на этой неделе выпустит обновления для PC- и PS5-версий игры, которые исправят некоторые "самые серьезные проблемы". Как сообщает IGN, студия объявила о своих планах на своем официальном канале Discord.

Студия сообщила, что на этой неделе выйдут обновления, которые будут направлены на устранение различных проблем с игрой, в том числе с подбором игроков, входом в систему и нагрузкой на сервер. Первое из этих обновлений будет выпущено в ближайшее время.

"Привет, адские десантники", - написала студия на своем канале Discord. "На этой неделе выйдут улучшения, направленные на решение самых серьезных проблем в игре: логин, матчмейкинг и нагрузка на сервер. Завтра вы увидите одно обновление для PC и PS5, но имейте в виду, что ни одно обновление не решит всех проблем. Напротив, мы будем постоянно вносить улучшения в течение ближайших дней и недель".

Как уже говорилось выше, Helldivers 2 оказалась невероятно успешной, даже более успешной, чем предполагала сама студия. Из-за переполненных серверов количество одновременных игроков в игре было ограничено до 450 000. По последним подсчетам, только в Steam Helldivers 2 преодолела отметку в 400 000 одновременных игроков.

Помимо работы над устранением проблем в игре, студия также заявила, что работает над новой дорожной картой контента. По словам студии, Helldivers 2 также "вероятно" получит кросс-прогрессию между версиями для PC и PS5 "когда-нибудь в будущем".

Helldivers 2 доступна на PC и PS5.

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