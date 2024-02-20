Авторы Helldivers 2 выпустят обновления на этой неделе, чтобы исправить "самые серьезные проблемы"

Студия Arrowhead Game Studios, создавшая невероятно популярный кооперативный шутер Helldivers 2, сообщила, что на этой неделе выпустит обновления для PC- и PS5-версий игры, которые исправят некоторые "самые серьезные проблемы". Как сообщает IGN, студия объявила о своих планах на своем официальном канале Discord.
Студия сообщила, что на этой неделе выйдут обновления, которые будут направлены на устранение различных проблем с игрой, в том числе с подбором игроков, входом в систему и нагрузкой на сервер. Первое из этих обновлений будет выпущено в ближайшее время.
"Привет, адские десантники", - написала студия на своем канале Discord. "На этой неделе выйдут улучшения, направленные на решение самых серьезных проблем в игре: логин, матчмейкинг и нагрузка на сервер. Завтра вы увидите одно обновление для PC и PS5, но имейте в виду, что ни одно обновление не решит всех проблем. Напротив, мы будем постоянно вносить улучшения в течение ближайших дней и недель".
Как уже говорилось выше, Helldivers 2 оказалась невероятно успешной, даже более успешной, чем предполагала сама студия. Из-за переполненных серверов количество одновременных игроков в игре было ограничено до 450 000. По последним подсчетам, только в Steam Helldivers 2 преодолела отметку в 400 000 одновременных игроков.
Помимо работы над устранением проблем в игре, студия также заявила, что работает над новой дорожной картой контента. По словам студии, Helldivers 2 также "вероятно" получит кросс-прогрессию между версиями для PC и PS5 "когда-нибудь в будущем".
Helldivers 2 доступна на PC и PS5.