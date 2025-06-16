Бесплатный плащ в Helldivers 2 в честь "ревью-бомбинга" до сих пор не имеет даты выхода

Обещанный плащ с ироничной отсылкой к волне негативных отзывов на Helldivers 2 в Steam до сих пор не добрался до игры. Однако глава студии Arrowhead Game Studios Шамс Джорджани заверил, что вопрос о его выпуске обсуждается — и встреча с командой состоится в ближайшее время.

Об этом Джорджани рассказал фанатам в официальном Discord-сервере игры, комментируя возвращение Helldivers 2 в продажу в ряде стран, ранее лишённых доступа к проекту в Steam. Руководитель поблагодарил Sony за содействие и призвал игроков, ранее оставивших негативные отзывы, подумать о пересмотре своих рецензий.

В ответ один из фанатов напомнил о давно анонсированном плаще с намёком на «ревью-бомбинг» — впервые его показали ещё в мае 2024 года. Предыдущий глава студии Йохан Пилестедт делал соответствующий тизер, и предмет должен стать бесплатным.

«Мы всегда воспринимали этот плащ как приятный подарок в честь возвращения регионов. PlayStation проделала большую работу, и теперь этот плащ — следующий шаг в списке», — отметил Джорджани, добавив, что точной даты релиза пока нет.