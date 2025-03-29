Благодаря недавним оптимизациям Helldivers 2 теперь требует поддержки инструкции AVX2 для запуска

Владельцы ПК со старыми процессорами испытывают проблемы с игрой Helldivers 2, поскольку она теперь требует поддержки AVX2 (Advanced Vector Extensions), функцию, доступную в большинстве процессоров с 2013 года.

Это требование было введено разработчиком Arrowhead Game Studios и издателем Sony, но не должным образом реализовано в программном обеспечении, позволяя играть на устаревшем оборудовании. В настоящее время Arrowhead работает над решением этой проблемы после получения отрицательных отзывов.

Игроки высказали свое недовольство на сервере дискорд. Один из пользователей заявил:

"Более 600 часов в любимой игре, а потом внезапная блокировка. Это расстроило меня настолько, что я хотел бы вернуть деньги вместо того, чтобы ждать исправлений ошибок."

Модератор сервера, Бирби, ответил на жалобы, заявил:

"Проверка AVX2 в скрипте экспериментальна и может вызывать ложные срабатывания". Он также заметил, что игроки не соблюдали минимальные системные требования, говоря: "Мне не нравится сообщать людям, что их 13-летний процессор устарел. Не стоит удивляться, если ваша техника, не соответствующая спецификациям, не может запустить игру".

Владельцам старых процессоров, вероятно, придется затратить серьезные средства на обновление своих систем, так как они не поддерживают обновления.

В тот же день менеджер сообщества Arrowhead Game Studios, Баскинатор, написал в дискорд:

"Мы работаем над исправлением проблемы AVX2. Спасибо за терпение и извините за причиненные неудобства".

Это не первый случай, когда Sony получает негативную реакцию от игроков Helldivers 2 на ПК. В прошлом году, Sony попыталась ввести требование авторизации через аккаунт PSN для ПК пользователей, но отказалась от этой идеи после волны негативных отзывов в Steam.

Arrowhead Games Studios в настоящее время работает над решением данной проблемы.