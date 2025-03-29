Благодаря недавним оптимизациям Helldivers 2 теперь требует поддержки инструкции AVX2 для запуска

Владельцы ПК со старыми процессорами испытывают проблемы с игрой Helldivers 2, поскольку она теперь требует поддержки AVX2 (Advanced Vector Extensions), функцию, доступную в большинстве процессоров с 2013 года.
Это требование было введено разработчиком Arrowhead Game Studios и издателем Sony, но не должным образом реализовано в программном обеспечении, позволяя играть на устаревшем оборудовании. В настоящее время Arrowhead работает над решением этой проблемы после получения отрицательных отзывов.
Игроки высказали свое недовольство на сервере дискорд. Один из пользователей заявил:
"Более 600 часов в любимой игре, а потом внезапная блокировка. Это расстроило меня настолько, что я хотел бы вернуть деньги вместо того, чтобы ждать исправлений ошибок."
Модератор сервера, Бирби, ответил на жалобы, заявил:
"Проверка AVX2 в скрипте экспериментальна и может вызывать ложные срабатывания". Он также заметил, что игроки не соблюдали минимальные системные требования, говоря: "Мне не нравится сообщать людям, что их 13-летний процессор устарел. Не стоит удивляться, если ваша техника, не соответствующая спецификациям, не может запустить игру".
Владельцам старых процессоров, вероятно, придется затратить серьезные средства на обновление своих систем, так как они не поддерживают обновления.
В тот же день менеджер сообщества Arrowhead Game Studios, Баскинатор, написал в дискорд:
"Мы работаем над исправлением проблемы AVX2. Спасибо за терпение и извините за причиненные неудобства".
Это не первый случай, когда Sony получает негативную реакцию от игроков Helldivers 2 на ПК. В прошлом году, Sony попыталась ввести требование авторизации через аккаунт PSN для ПК пользователей, но отказалась от этой идеи после волны негативных отзывов в Steam.
Arrowhead Games Studios в настоящее время работает над решением данной проблемы.
Хех, сначала срутеки учатся у стрелоголовых душить игру до уровня неиграбельного куска дерьма, теперь стрелоголовые учатся у срутеков, как одним обновлением просто отрезать огромную базу игроков )
"Мне не нравится сообщать людям, что их 13-летний процессор устарел"
Пользователь, правда, мог играть на этом устаревшем процессоре, но потом игру оптимизировали, и пользователь больше не может мочь. Такое вот устаревание произошло.
Раньше не требовалась, а теперь подавай😂😂😂 // Сергей Иванов
Как можно в неё играть на проце, который даже avx не поддерживает? В 15 фпс?)
Она просто не запустится. а если отвезать поддержку авх2, то работать нормально будет
Ну в принципе, процессоры еще с 2014 года имеют поддержку авх2. Даже любой комплект зиона за тыс 6 V3 версии, будет иметь эту поддержку
с 2013 точнее)
Ну тем более, за 12 лет, можно было бы обновить процессор
Да бред полный они стоят 2000 3000 проци с этой поддержкой те же первые райзены нытьë на ровном месте
Если взглянуть на геймеров ПК наверное 25% отвалятся, а консольщики 0%...
И останется там 0 онлайна
А почему бы не сделать так - есть avx, то используется и работает, нет - не используется, работает за счёт SSE.
С последним патчем и оптимизон сильно упал. Я раньше слушал что после патчей жаловались, но у меня проблем не было, ниже 60фпс ни разу не падал. После последнего апдейта 45 фпс это норма. А еще эти мудаки в прошлом году убрали поддержку дх11 для амд карт, с которым можно было реально 20-30% фпса вытащить. Просто черти криворукие.
"Мы так оптимизировали нашу игру что вы больше не сможете в неё поиграть - наслаждайтесь!" :-)
Игра перестала запускаться даже на рязане 5 3600, хотя она поддерживает AVX2, мде, что не патч - то новые проблемы
И с новыми процессорами испытываем проблемы, лаги баги, все без изменений
Ну avx2 это допустим само по себе не проблема, но вот а ради чего это сделано? Оптимизация разве стала лучше? Получилась такая вот оптимизация наоборот, спасибо.
Да уж. Бороться нужно не с тем чтобы все RTX карты покупали, а процы с современными инструкциями обновляли.
Вы извините конечно, но как можно вообще нормально играть на системе, которой 13 лет и более? Я обнавила ПК 2 года назад и то испытываю трудности в некоторых особо не оптимизированных играх. Даже не представляю, как можно играть на условном 2500к (вроде он в 11-ом/12-ом вышел) в современные новинки.
Сплошные удары по школоте, игры то AVX то RTX требуют. Ироды.
Вообще скажите спасибо что вообще игра запускается на железе 2013 года, к слову игра с пс5 тут уже новое поколения нужно менять на более новое хотя бы на уровни пс5.
Теперь требует Avx2?теперь?Технологию которой уже больше 10 лет.
Игроки высказывают недовольство?Без негатива,но Господи какие нищеброды.
И этих бояр по ПК я называю братьями?
Ты походу тупой как валенок. Какая нах. разница на чем они играют? Сонька на них бабосы зарабатывает, она должна с своих дойных коров пылинки сдувать а не ставить им преграды. Пусть хоть на калькуляторе долбятся, самое главное чтобы дАлАры регулярно заносили.
Да эти инструкции поддерживает даже ryzen 5 1400 который на авито стоит 2000 рублей Карл на чëм эти недовольные петикантропы играли раньше
праильно блеать,хватит сидеть на калькуляторах...
Да людям лишь бы поныть. Не найти 10-20 рублей на проц за 10 лет - это просто смешно. В год 2 рубля, т.е. в месяц 200, даже 180 где-то. В день получается вроде 6. По моему можно на бутылках больше насдавать. XD
Ещё кто то сидит на древних камнях и жаждет, что будет всё летать в современных играх со старыми AVX инструкциями?🤣🤣🤣🤣🤣 Наивные......... Это же каким нужно быть жадным и ленивым, чтоб не обновить хотя бы проц🤦♂ // New Show
так эти клоуны ещё и минусят
Тем более AVX2 встроен в процы intel с 2013, а в AMD с 2015. У челов процы 2011-2012 года, а они ноют на разрабов.
Может просто бедным, а не жадным и ленивым? Зеоны ведь не от жадности ставят в компы // Денис Астафьев
Бедным???? 🤦♂️ Компы, это не квартиры или машины. Сейчас уйма возможностей заработать хотя бы на ту 4080. На процы так и вовсе. Работать нужно, а не халявы ждать и причитать о ценах, словно бабки на скамейке. Если ты истинный геймер и любишь играть в современные игры, то изволь работать, либо иди на консоль. Там дешевле всё в разы 👍 // New Show
Есть зеоны с поддержкой авх2, комплект вместе с памятью и матерью которых обойдется не дороже 10 т.р., так что тут больше жадность...
Правильно сделали, что решили отсеить бичей на доисторическом лагающем железе...