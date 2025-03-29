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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 404 оценки

Благодаря недавним оптимизациям Helldivers 2 теперь требует поддержки инструкции AVX2 для запуска

KoRnEr KoRnEr

Владельцы ПК со старыми процессорами испытывают проблемы с игрой Helldivers 2, поскольку она теперь требует поддержки AVX2 (Advanced Vector Extensions), функцию, доступную в большинстве процессоров с 2013 года.

Это требование было введено разработчиком Arrowhead Game Studios и издателем Sony, но не должным образом реализовано в программном обеспечении, позволяя играть на устаревшем оборудовании. В настоящее время Arrowhead работает над решением этой проблемы после получения отрицательных отзывов.

Игроки высказали свое недовольство на сервере дискорд. Один из пользователей заявил:

"Более 600 часов в любимой игре, а потом внезапная блокировка. Это расстроило меня настолько, что я хотел бы вернуть деньги вместо того, чтобы ждать исправлений ошибок."

Модератор сервера, Бирби, ответил на жалобы, заявил:

"Проверка AVX2 в скрипте экспериментальна и может вызывать ложные срабатывания". Он также заметил, что игроки не соблюдали минимальные системные требования, говоря: "Мне не нравится сообщать людям, что их 13-летний процессор устарел. Не стоит удивляться, если ваша техника, не соответствующая спецификациям, не может запустить игру".

Владельцам старых процессоров, вероятно, придется затратить серьезные средства на обновление своих систем, так как они не поддерживают обновления.

В тот же день менеджер сообщества Arrowhead Game Studios, Баскинатор, написал в дискорд:

"Мы работаем над исправлением проблемы AVX2. Спасибо за терпение и извините за причиненные неудобства".

Это не первый случай, когда Sony получает негативную реакцию от игроков Helldivers 2 на ПК. В прошлом году, Sony попыталась ввести требование авторизации через аккаунт PSN для ПК пользователей, но отказалась от этой идеи после волны негативных отзывов в Steam.

Некоторые ПК-игроки в Helldivers 2 угрожают бросить игру из-за принудительной привязки аккаунта PSN

Arrowhead Games Studios в настоящее время работает над решением данной проблемы.

-21
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
создатель русского репа

Хех, сначала срутеки учатся у стрелоголовых душить игру до уровня неиграбельного куска дерьма, теперь стрелоголовые учатся у срутеков, как одним обновлением просто отрезать огромную базу игроков )

13
Илья Т

"Мне не нравится сообщать людям, что их 13-летний процессор устарел"
Пользователь, правда, мог играть на этом устаревшем процессоре, но потом игру оптимизировали, и пользователь больше не может мочь. Такое вот устаревание произошло.

7
Пользователь ВКонтакте

Раньше не требовалась, а теперь подавай😂😂😂 // Сергей Иванов

2
Listoman

Как можно в неё играть на проце, который даже avx не поддерживает? В 15 фпс?)

1
BloomingVysor

Она просто не запустится. а если отвезать поддержку авх2, то работать нормально будет

0
BloomingVysor

Ну в принципе, процессоры еще с 2014 года имеют поддержку авх2. Даже любой комплект зиона за тыс 6 V3 версии, будет иметь эту поддержку

0
Rorschach93

с 2013 точнее)

3
BloomingVysor Rorschach93

Ну тем более, за 12 лет, можно было бы обновить процессор

2
Punisher1 BloomingVysor

Да бред полный они стоят 2000 3000 проци с этой поддержкой те же первые райзены нытьë на ровном месте

0
Pastoral

Если взглянуть на геймеров ПК наверное 25% отвалятся, а консольщики 0%...

0
Wigоr

И останется там 0 онлайна

0
pckot01

А почему бы не сделать так - есть avx, то используется и работает, нет - не используется, работает за счёт SSE.

0
FamousAdriel

С последним патчем и оптимизон сильно упал. Я раньше слушал что после патчей жаловались, но у меня проблем не было, ниже 60фпс ни разу не падал. После последнего апдейта 45 фпс это норма. А еще эти мудаки в прошлом году убрали поддержку дх11 для амд карт, с которым можно было реально 20-30% фпса вытащить. Просто черти криворукие.

0
Owyn

"Мы так оптимизировали нашу игру что вы больше не сможете в неё поиграть - наслаждайтесь!" :-)

0
Lexxxion

Игра перестала запускаться даже на рязане 5 3600, хотя она поддерживает AVX2, мде, что не патч - то новые проблемы

0
Wigоr

И с новыми процессорами испытываем проблемы, лаги баги, все без изменений

0
Андрей Ккккк

Ну avx2 это допустим само по себе не проблема, но вот а ради чего это сделано? Оптимизация разве стала лучше? Получилась такая вот оптимизация наоборот, спасибо.

0
Рикочико

Да уж. Бороться нужно не с тем чтобы все RTX карты покупали, а процы с современными инструкциями обновляли.

-1
Raphtallia
AVX2 (Advanced Vector Extensions), функцию, доступную в большинстве процессоров с 2013 года.

Вы извините конечно, но как можно вообще нормально играть на системе, которой 13 лет и более? Я обнавила ПК 2 года назад и то испытываю трудности в некоторых особо не оптимизированных играх. Даже не представляю, как можно играть на условном 2500к (вроде он в 11-ом/12-ом вышел) в современные новинки.

-1
erkins007

Сплошные удары по школоте, игры то AVX то RTX требуют. Ироды.

-1
kotasha

Вообще скажите спасибо что вообще игра запускается на железе 2013 года, к слову игра с пс5 тут уже новое поколения нужно менять на более новое хотя бы на уровни пс5.

-2
Владимир Губайдуллин

Теперь требует Avx2?теперь?Технологию которой уже больше 10 лет.

Игроки высказывают недовольство?Без негатива,но Господи какие нищеброды.

И этих бояр по ПК я называю братьями?

-2
Даздрасен Дыклоп
Игроки высказывают недовольство?Без негатива,но Господи какие нищеброды.

Ты походу тупой как валенок. Какая нах. разница на чем они играют? Сонька на них бабосы зарабатывает, она должна с своих дойных коров пылинки сдувать а не ставить им преграды. Пусть хоть на калькуляторе долбятся, самое главное чтобы дАлАры регулярно заносили.

2
Punisher1

Да эти инструкции поддерживает даже ryzen 5 1400 который на авито стоит 2000 рублей Карл на чëм эти недовольные петикантропы играли раньше

-2
TERMINATOR-T800

праильно блеать,хватит сидеть на калькуляторах...

-6
Raphtallia

Да людям лишь бы поныть. Не найти 10-20 рублей на проц за 10 лет - это просто смешно. В год 2 рубля, т.е. в месяц 200, даже 180 где-то. В день получается вроде 6. По моему можно на бутылках больше насдавать. XD

-1
Пользователь ВКонтакте

Ещё кто то сидит на древних камнях и жаждет, что будет всё летать в современных играх со старыми AVX инструкциями?🤣🤣🤣🤣🤣 Наивные......... Это же каким нужно быть жадным и ленивым, чтоб не обновить хотя бы проц🤦‍♂ // New Show

-6
Rorschach93

так эти клоуны ещё и минусят

-2
Евгений Кондратенко

Тем более AVX2 встроен в процы intel с 2013, а в AMD с 2015. У челов процы 2011-2012 года, а они ноют на разрабов.

-2
Пользователь ВКонтакте

Может просто бедным, а не жадным и ленивым? Зеоны ведь не от жадности ставят в компы // Денис Астафьев

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Бедным???? 🤦‍♂️ Компы, это не квартиры или машины. Сейчас уйма возможностей заработать хотя бы на ту 4080. На процы так и вовсе. Работать нужно, а не халявы ждать и причитать о ценах, словно бабки на скамейке. Если ты истинный геймер и любишь играть в современные игры, то изволь работать, либо иди на консоль. Там дешевле всё в разы 👍 // New Show

-5
barabear Пользователь ВКонтакте

Есть зеоны с поддержкой авх2, комплект вместе с памятью и матерью которых обойдется не дороже 10 т.р., так что тут больше жадность...

-1
barabear

Правильно сделали, что решили отсеить бичей на доисторическом лагающем железе...

-8