Благодаря онлайновому пику в 330 тыс. игроков Helldivers 2 вошла в 30-ку лучших в Steam, обогнав Strafield

Helldivers 2 преодолела рекордное пиковое количество одновременных игроков в 333 000 человек в Steam, но снова возникли проблемы со входом в систему. Несмотря на то, что Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios была встречена игроками с энтузиазмом после ее успешного запуска, успех сопряжен с рядом проблем.
В игре возникли проблемы со входом в систему, поскольку после ее выпуска серверы исчерпали свои возможности, и, хотя разработчики уже увеличили лимиты, их снова настиг спрос со стороны игроков, и проблемы снова всплыли на поверхность, не позволяя многим войти в систему.
Разработчики объявили о проблемах в официальном аккаунте игры X (ранее Twitter), пообещав, что работают над улучшением проблемы и надеются исправить ее как можно скорее.
Положительная сторона, и, вероятно, связанная с этим, игра недавно достигла нового рекорда по пиковому количеству одновременных игроков в Steam, составив 333 827 человек, по данным сайта мониторинга SteamDB. Этот показатель ставит игру на 28-е место среди самых высоких показателей одновременного количества пользователей за всю историю на платформе цифровой дистрибуции Valve. На 29 месте расположилась Starfield, чей пик с момента зпуска в сентябре прошло года составляет 330 723 игрока. Конечно, фактическая сумма, вероятно, намного выше, если учитывать игроков на PS5.
Лицо Тодда представили?