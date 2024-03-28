Бои снежками в Helldivers 2 могут привести к сбою игры

Arrowhead Game Studios призывает игроков Helldivers 2 воздерживаться от метания снежков во время матчей, так как это может привести к сбоям в игре. Несмотря на это, кооперативный шутер продолжает оставаться крайне популярным благодаря динамичной и постоянно развивающейся галактической войне.
Некоторые снежные планеты в игре, такие как Хит, стимулируют многих игроков к началу импровизированных снежных боев. Однако вскоре в игре начали происходить сбои, о чем поступило множество сообщений от пользователей PS5, хотя это привело к серьезным проблемам и у многих игроков на ПК.
В своем сообщении лидер сообщества Arrowhead, Кэтрин Баскин, обратилась к игрокам с призывом избегать сражений снежками в игре. Несмотря на то, что подробной информации о причинах этого не предоставлено, Arrowhead сообщила , что знает о проблеме и работает над ее исправлением, которое будет выпущено в ближайшем будущем. В настоящее время наилучшим вариантом действий является полное избегание использования снежков.
А камнями нельзя? Дать камнем по башке - оно надёжнее.