Большая часть пользователей Helldivers 2 состоит из бывших игроков Fortnite, Palworld и Call of Duty

В начале этого года на ПК и PS5 вышел кооперативный шутер Helldivers 2. Рекламная компания игры оказалась практически незамеченной для большинства геймеров, однако это не помешало проекту стать главным релизом февраля и, возможно, всего года. На сегодняшний день шутер разошелся тиражом в 8 миллионов проданных копий и насчитывает около 700 тысяч активных пользователей со всех платформ. Аналитический портал Newzoo решил разобрать причины успеха шутера и поделился занимательной статистикой Helldivers 2.

Вероятно, за успехом проекта от Arrowhead Game Studios могут стоять бывшие игроки других популярных игр, которые устали от проектов и нашли себя в Helldivers 2. Как показывает исследование аналитиков, основная база игроков шутера состоит из бывших фанатов Fortnite, Palworld, Call of Duty и других шутеров. Согласно их данным, 35,5% игроков, которые прекратили играть в Fortnite, 31,0% людей, которые прекратили играть в Palworld, и 28,4% тех, кто прекратил играть в Lethal Company в этом месяце, заглянули в Helldivers 2. Если рассматривать только приобретение игроков из игр того же жанра, то в Helldivers 2 играли 17,5% тех, кто прекратил играть в THE FINALS, и 16,5% тех, кто прекратил играть в Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0.

В среднем за месяц игроки проводят в Helldivers 2 около 20,2 часа. Это позволило игре занять 75-е место по времени игры среди всех жанров и седьмое место в жанре шутеров. Помимо этого, фанаты провели более 21 миллиона часов за просмотром стримов на Twitch и YouTube. Благодаря чему игра стала семнадцатой по количеству просмотров и седьмой по количеству просмотров шутером в феврале 2024 года.