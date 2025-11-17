ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 595 оценок

CEO Arrowhead намекнул на возможность выхода Helldivers 2 на Switch 2

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Arrowhead Game Studios Шамс Йоряни намекнул, что Helldivers 2 теоретически может появиться на Switch 2. В подкасте Game Business Show его спросили о возможной версии для новой консоли Nintendo, и он ответил: «Посмотрим, посмотрим. Это выше моей зарплаты».

Интерес к теме возник после успешного выхода игры на Xbox — порт заметно увеличил продажи и активность игроков. Логично, что фанаты теперь ждут появления на ещё одной платформе.

Но пока разработчики сосредоточены на оптимизации текущих версий: улучшении производительности, ускорении загрузок и уменьшении размера игры. Официальных планов по Switch 2 сейчас нет, но дверь для этой возможности остаётся приоткрытой.

5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий