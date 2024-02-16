Частота кадров в Helldivers 2 на видеокартах Nvidia намного выше чем на видеокартах AMD

Известно, что Nvidia предлагает лучшие видеокарты для игр с поддержкой трассировки лучей (RT), AMD обычно выигрывает в области стандартной растеризации. Это должно было бы дать преимущество красной команде в Helldivers 2, поскольку в игре отсутствуют эффекты RT, но к удивлению многих , это не так.
При сравнении частоты кадров Helldivers 2 , зафиксированных на GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XT, разница в производительности оказывается значительной. В лучшем случае видеокарта красной команды отстает на 31 кадр в секунду при разрешении 4K, но при разрешении 1080p этот разрыв увеличивается до 56 кадров в секунду . Это согласно данным компании Notebookcheck, которая провела тестирование с вышеупомянутыми видеокартами и процессором Intel Core i9 13900K. Стоит отметить, что тестирование было проведено в реальных условиях игры, что помогло сохранить объективность результатов.
Несмотря на то, что Helldivers 2 изначально разрабатывалась для PlayStation 5, которая использует графический процессор AMD RDNA 2, нет четкого объяснения, почему Radeon RX 7900 XT так сильно проигрывает RTX 4080. Можно только догадываться, будут ли проводиться оптимизации самой игры или драйверов AMD, но мы можем только надеяться, что разрыв в производительности устранится с последующими обновлениями.
Сравнили видеокарты за 240к и за 110к с видяхой за 80к.
Выдали базу.
Как бэ 4080 это ровня 7900xtx,да и то 7900xtx стоит дешевле карты от nvidia.
При чем тут 7900xt?