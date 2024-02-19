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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 164 оценки

Число одновременных игроков Helldivers 2 на двух платформах достигало 500 тысяч

monk70
Новости

Чуть больше недели назад сообщилось, что Helldivers 2 удалось достичь невероятного количества одновременных игроков в Steam — 100 000 игроков. Что ж, это уже в прошлом. Arrowhead Game Studios сообщила, что на данный момент пик одновременного количества игроков в Helldivers 2 достиг 500 000. Об этом рассказал генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт, отвечая фанату в Twitter/X:

Мало того, сегодня игра установила новый рекорд Steam — 388 754 игроков, по данным Steam Charts. Имейте в виду, что в игре по-прежнему возникают проблемы с сервером.

-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Animi sikem

так в одном стиме 400к

1
askazanov

Ну-ка расскажите пожалуйста, а что в ней такого интересного, мне вот тоже интересно, просто я её покупать не хочу, чтобы посмотреть что там такого интересного!?)))

1
Bassota277

Да что там такого интересного,дрочильня однообразная,да еще и ПВЕшная.

-4
вупсич пупсич

Тоже не понял эту игру. Но раз людям нравится, значит есть за что.
В любом случае это не плохо, раз появилась игра в которую людям нравится играть.

1
Гена Транквилизатор

Типа пвп игра капец какие разнообразные?)))))))

3