Демократия нуждается в новых бойцах: Helldivers 2 выходит на Xbox уже в августе

Одна из самых обсуждаемых тем после феерического запуска Helldivers 2 на ПК и PlayStation 5 наконец получила официальный ответ: кооперативный шутер выйдет на Xbox Series X|S уже 26 августа 2025 года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Arrowhead Game Studios и Sony — причём Helldivers 2 станет первой крупной эксклюзивной игрой Sony, добравшейся до платформы Microsoft.

Обсуждение потенциального выхода на Xbox началось ещё в феврале 2024 года, когда игра мгновенно завоевала популярность, а разработчики открыто признавали: несмотря на конкуренцию между платформами, они не исключают расширения аудитории. Однако дальше разговоров дело долго не заходило — до сегодняшнего дня.

Теперь это официально: всего через полтора месяца Xbox-геймеры смогут присоединиться к борьбе за управляемую демократию в галактике. Релиз состоится одновременно с запуском предзаказов обеих версий — стандартной и Super Citizen Edition, а также полной поддержкой кроссплея между всеми платформами.

По словам геймдиректора Helldivers 2 Микаэля Эрикссона, запуск на Xbox — это не просто расширение рынка, но и новая глава в истории войны за Супер-Землю:

Мы знаем, что игроки давно этого ждали, и невероятно рады, что сможем привлечь ещё больше бойцов. У нас большие планы на месяцы и даже годы вперёд. Чем больше солдат — тем масштабнее истории, которые мы сможем рассказать.

На Xbox игроки смогут испытать все те же механики, включая вызов стратагем, масштабные операции и участие в общем мета-конфликте по освобождению планет от насекомоподобных Терминидов, смертоносных Автоматонов и загадочных Иллюминатов. Helldivers 2 выйдет на Xbox Series X|S 26 августа 2025 года. Предзаказы уже доступны.