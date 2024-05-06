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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 970 оценок

"Демократия выстояла": Sony согласилась на требования игроков и уберет обязательное требование PSN в Helldivers 2

Gutsz
Новости

В сети уже несколько дней подряд бушует негодование игроков по поводу недавнего обновления в Helldivers 2. Разработчики популярного кооперативного шутера из-за требования руководства Sony реализовали в игре принудительную привязку аккаунтов PSN. Это решение категорически не понравилось игрокам на ПК, которые написали уже более 300 тысяч негативных отзывов в Steam. На удивление, борьба геймеров оказалась не напрасной, и компания отменяет свое решение.

Через официальные представительства в социальных сетях компания Sony сообщила, что слышит игроков и понимает их негодование. Поскольку идея с обязательной привязкой аккаунтов PSN в Helldivers 2 многим не понравилась, от неё откажутся навсегда. В компании подчеркивают, что отзывы игроков являются бесценными для развития проекта, и мнения игроков всегда будут учитываться.

Поклонники Helldivers, мы услышали ваши отзывы об обновлении привязки учетных записей Helldivers 2. Обновление от 6 мая, которое требовало бы привязки учетных записей Steam и PlayStation Network для новых игроков, а также для текущих игроков, начиная с 30 мая, не будет реализовано.

Мы все еще изучаем, что лучше всего подходит для игроков на ПК, и ваши отзывы бесценны. Еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку Helldivers 2, и мы будем держать вас в курсе будущих планов."

— заявили в Sony.

Фанаты Helldivers 2 и простые игроки уже окрестили этот день как большую "победу демократии". Это один из немногих случаев, когда крупная компания прислушивается к игрокам и осознанно отказывается от навязывания собственных сторонних сервисов.

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Комментарии: 58
Ваш комментарий
OculusMortem

Сони нужно вообще убрать требование к привязке ПСН вообще везде как минимум до тех пор, пока аккаунт псн нельзя будет создать везде и сохраняется возможность получить бан не пойми за что.

31
Dick_Thunder

А был хоть один бан?

-17
OculusMortem Dick_Thunder

Да, были

11
Dick_Thunder OculusMortem

Были баны за покупки через третьих лиц с ворованных карт, про баны за юз псн другой страны истерички сами себе придумали

-22
SaDaR Dick_Thunder

привязал к psn как купил. Да, глючило, не с первого раза получилось привязать, но все отлично работает по сей день

-4
OculusMortem Dick_Thunder

Причем здесь вообще какие-то третьи лица и ворованые карты? Информация с неба взята?

Глава Arrowhead сам подтвердил баны за привязку из другого региона и сказал писать в службу поддержки Сони. Ты что, из пещеры только вылез? Ну с подключением тогда.

5
GrYnT101

Надеюсь всех кто был ответственный за идею привязке уволят

7
Destroited

И расстреляют ))

2
_Irbis_

Штош. Пойду изменять отзыв на положительный.

5
LikeableMyronius

Пока не стоит, вдруг за день успеют еще обосраться

15
Animi sikem

неа не стоит этого делать, как бы надо было сони думать раньше, оставляй отзыв

-4
rethadon Animi sikem

какие мы злые и обиженные

-1
Shivers012

Это конечно классно, но как я вижу, забаненные аккаунты, которые появились из за этой темы, такими и останутся, что печально

5
Sidorovich12

Тут стало нормой по 3 раза выкладывать одно и то же?

5
Destroited

Это ПГ привыкай.

0
ivan41kds

слава демократии!

4
Destroited
1
Юрий Пенкин

а знаете почему с майками такое не проканает? потому что у всех есть виндовая учётка, сони как всегда хотели повторить за xbox, но жидко обосрались в построении своей экосистемы

3
-zotik-

Не проканает потому что поздно ныть

1
Cause And Effect

Сони создадут свою операционку и тогда....Все её владельцы получат ПСН...

0
CooperativePoseidon

Майки своего получили во времена кривого GFWL, который попортил нервов огромному количеству игроков своей кривизной

0
Destroited Cause And Effect

Ага создадут, и какой идиoт ей будет пользоваться если почти все проги, приложения и прочее написано под винду ? Будет мертворожденная ОС которая загнется если не на следующий день так через неделю и о ней все забудут как буд-то ее и не было никогда.

0
simiola

вот только майкрософт стор никому не вперся даже на их винде)))

0
Пользователь ВКонтакте

А всё благодаря тому что обладатели разных платформ объединились, и забыли о вражде // Максим Кутузов

3
Niko71790

кстати кто там "ржал в голосину" что люди ничего не решают - сосите соням дальше, демократично разрешаю выбрать самостоятельно что именно)

3
Little Nico

Время отменить обязательный PSN для будущей Ghost of Tsushima

2
UnrealisticGeoffrey

Он не нужен будет если ты в сингл играешь, ПСН только для коопа там.

1
Little Nico UnrealisticGeoffrey

Так вот если я в Кооп захочу попробовать - как быть?

1
erkins007 Little Nico

То там уже обязательно ради кросплея.

0
UnrealisticGeoffrey Little Nico

Привязывать ПСН. Ну вообще скажу как тот, кто играл в кооп, он там разве что для ачивок нужен, резать монголов в сингле веселее.

0
simiola Little Nico

нахрена в цусиме онлайн, ты больной чтоли??

0
hipard

демократия победила! но сони контора пидарасов

2
D1К

ПКшник: Не думал что умру сражаясь бок о бок с консольщиком...

2
fforimen

>Мы все еще изучаем, что лучше всего подходит для игроков на ПК

лучше всего подходит не лезть со своими дерьмосервисами и доп.аккаунтами с привязками, ибо и без вас их хватает, дайте просто спокойно играть и всё

2
FightMan

Поздравляю братья ПКшники, затащили катку, :) Sony стоит в углу :)

2
UnrealisticGeoffrey

Лица тех, кто писал мол сони не прогнутся под негров из стран 3го мира, к осмотру.

1
Saldena

Своё к осмотру приготовь, клоун. Новость про отмену PSN, а не про покупку. Игру все ещё нельзя купить в третьих странах.

1
UnrealisticGeoffrey Saldena

Клоун, стим продавал игру там где нет ПСН, это сони решили, что 120 стран нищуки и ПСН им не нужен. Игру там спокойно можно купить.

0
Slow Slade Snow Snake
1
Twitch Stream Moments

Лошоебики)))))

0
RESPEKTROMETR

Лутанули сотни тыс новых акков psn для отчетности)

0
Cause And Effect

Всем спасибо, теперь ждём Days Gone 2

0
Bambillo132

сейчас подкрутят авторские соглашения и полетят иски во всевозможные суды, если не сделают, репа соней на дне, и им можно кекать на головы и размазывать палочкой в виде прически Элвиса Пресли.

0
Rorschach93

вау, супер новость, всегда бы так было в пользу игроков

0
Ashley33

И игру вернут к продаже в тех странах, где нет поддержки ПСН?

0
Rintsler

helldivers never die

0
1barac9U7ada7

через месяц опять это шоу устроят, так и будут мозги компосировать и подогревать интерес к игре

0
Max P

Финал был известен заранее. Вопрос,а стоило ли начинать весь этот кипишь? Он сильно подмочил репутацию Сони !

0
Tristall_Marauder

Теперь осталась совсем малость. Вернуть игру в продажу в тех 170 странах откуда ее убрали вчера.

0
Space marine286

Демократия победила этот бой, но война со Sony продолжится в будущем.

0
LEC_AL

Это конечно всё здорово и замечательно, но будут ли возвращать в продажу игру в стиме для 170 стран??

0
Serj77777

Поздравляю всех игроков Helldivers 2 с этой победой,как сказала Сони:"Ваши отзывы бесценны".)

0
SoRaS3

Норм.

0
saksnboom

шош ты, фраер, сдал назад)))

0
DezkQ

Все забыл про косяк с форточкой да ?

Если кто забыл в крации, за вход с PS 4 они давали скинчег и ещё всякого говен по мелочи. Но косяк был в том что после входа в свой епик акк с плойки, больше нельзя было войти не на ПК не на сыче не на боксе. Волна говен тогда была ещё больше. на чтоб мудлон джимбо заявил со сцены на каком то шоу.

"ПЛОЙСТОЙШОН ЛУЧШАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИГОРЬ, ИГРАЙТЕ И НЕ *******!"

Зашел у кореша с плойкой ради скинчика в свой акк, лишился акка на всех платформах кроме пресвятой плойки.

0
Кей Овальд

Молодцы игроки, забороли корпоратов. На этот раз.

0
Bambillo132

Ожидаемо, трусливо, я всё же ждал массовые баны всем хайповщикам.

-2
-zotik-

Ну и хорошо. А то мои друзья пекари без псн смогут поиграть.

-3