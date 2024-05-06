"Демократия выстояла": Sony согласилась на требования игроков и уберет обязательное требование PSN в Helldivers 2

В сети уже несколько дней подряд бушует негодование игроков по поводу недавнего обновления в Helldivers 2. Разработчики популярного кооперативного шутера из-за требования руководства Sony реализовали в игре принудительную привязку аккаунтов PSN. Это решение категорически не понравилось игрокам на ПК, которые написали уже более 300 тысяч негативных отзывов в Steam. На удивление, борьба геймеров оказалась не напрасной, и компания отменяет свое решение.
Через официальные представительства в социальных сетях компания Sony сообщила, что слышит игроков и понимает их негодование. Поскольку идея с обязательной привязкой аккаунтов PSN в Helldivers 2 многим не понравилась, от неё откажутся навсегда. В компании подчеркивают, что отзывы игроков являются бесценными для развития проекта, и мнения игроков всегда будут учитываться.
Поклонники Helldivers, мы услышали ваши отзывы об обновлении привязки учетных записей Helldivers 2. Обновление от 6 мая, которое требовало бы привязки учетных записей Steam и PlayStation Network для новых игроков, а также для текущих игроков, начиная с 30 мая, не будет реализовано.
Мы все еще изучаем, что лучше всего подходит для игроков на ПК, и ваши отзывы бесценны. Еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку Helldivers 2, и мы будем держать вас в курсе будущих планов."
— заявили в Sony.
Фанаты Helldivers 2 и простые игроки уже окрестили этот день как большую "победу демократии". Это один из немногих случаев, когда крупная компания прислушивается к игрокам и осознанно отказывается от навязывания собственных сторонних сервисов.
Сони нужно вообще убрать требование к привязке ПСН вообще везде как минимум до тех пор, пока аккаунт псн нельзя будет создать везде и сохраняется возможность получить бан не пойми за что.
А был хоть один бан?
Да, были
Были баны за покупки через третьих лиц с ворованных карт, про баны за юз псн другой страны истерички сами себе придумали
привязал к psn как купил. Да, глючило, не с первого раза получилось привязать, но все отлично работает по сей день
Причем здесь вообще какие-то третьи лица и ворованые карты? Информация с неба взята?
Глава Arrowhead сам подтвердил баны за привязку из другого региона и сказал писать в службу поддержки Сони. Ты что, из пещеры только вылез? Ну с подключением тогда.
Надеюсь всех кто был ответственный за идею привязке уволят
И расстреляют ))
Штош. Пойду изменять отзыв на положительный.
Пока не стоит, вдруг за день успеют еще обосраться
неа не стоит этого делать, как бы надо было сони думать раньше, оставляй отзыв
какие мы злые и обиженные
Это конечно классно, но как я вижу, забаненные аккаунты, которые появились из за этой темы, такими и останутся, что печально
Тут стало нормой по 3 раза выкладывать одно и то же?
Это ПГ привыкай.
слава демократии!
а знаете почему с майками такое не проканает? потому что у всех есть виндовая учётка, сони как всегда хотели повторить за xbox, но жидко обосрались в построении своей экосистемы
Не проканает потому что поздно ныть
Сони создадут свою операционку и тогда....Все её владельцы получат ПСН...
Майки своего получили во времена кривого GFWL, который попортил нервов огромному количеству игроков своей кривизной
Ага создадут, и какой идиoт ей будет пользоваться если почти все проги, приложения и прочее написано под винду ? Будет мертворожденная ОС которая загнется если не на следующий день так через неделю и о ней все забудут как буд-то ее и не было никогда.
вот только майкрософт стор никому не вперся даже на их винде)))
А всё благодаря тому что обладатели разных платформ объединились, и забыли о вражде // Максим Кутузов
кстати кто там "ржал в голосину" что люди ничего не решают - сосите соням дальше, демократично разрешаю выбрать самостоятельно что именно)
Время отменить обязательный PSN для будущей Ghost of Tsushima
Он не нужен будет если ты в сингл играешь, ПСН только для коопа там.
Так вот если я в Кооп захочу попробовать - как быть?
То там уже обязательно ради кросплея.
Привязывать ПСН. Ну вообще скажу как тот, кто играл в кооп, он там разве что для ачивок нужен, резать монголов в сингле веселее.
нахрена в цусиме онлайн, ты больной чтоли??
демократия победила! но сони контора пидарасов
ПКшник: Не думал что умру сражаясь бок о бок с консольщиком...
>Мы все еще изучаем, что лучше всего подходит для игроков на ПК
лучше всего подходит не лезть со своими дерьмосервисами и доп.аккаунтами с привязками, ибо и без вас их хватает, дайте просто спокойно играть и всё
Поздравляю братья ПКшники, затащили катку, :) Sony стоит в углу :)
Лица тех, кто писал мол сони не прогнутся под негров из стран 3го мира, к осмотру.
Своё к осмотру приготовь, клоун. Новость про отмену PSN, а не про покупку. Игру все ещё нельзя купить в третьих странах.
Клоун, стим продавал игру там где нет ПСН, это сони решили, что 120 стран нищуки и ПСН им не нужен. Игру там спокойно можно купить.
Лошоебики)))))
Лутанули сотни тыс новых акков psn для отчетности)
Всем спасибо, теперь ждём Days Gone 2
сейчас подкрутят авторские соглашения и полетят иски во всевозможные суды, если не сделают, репа соней на дне, и им можно кекать на головы и размазывать палочкой в виде прически Элвиса Пресли.
вау, супер новость, всегда бы так было в пользу игроков
И игру вернут к продаже в тех странах, где нет поддержки ПСН?
helldivers never die
через месяц опять это шоу устроят, так и будут мозги компосировать и подогревать интерес к игре
Финал был известен заранее. Вопрос,а стоило ли начинать весь этот кипишь? Он сильно подмочил репутацию Сони !
Теперь осталась совсем малость. Вернуть игру в продажу в тех 170 странах откуда ее убрали вчера.
Демократия победила этот бой, но война со Sony продолжится в будущем.
Это конечно всё здорово и замечательно, но будут ли возвращать в продажу игру в стиме для 170 стран??
Поздравляю всех игроков Helldivers 2 с этой победой,как сказала Сони:"Ваши отзывы бесценны".)
Норм.
шош ты, фраер, сдал назад)))
Все забыл про косяк с форточкой да ?
Если кто забыл в крации, за вход с PS 4 они давали скинчег и ещё всякого говен по мелочи. Но косяк был в том что после входа в свой епик акк с плойки, больше нельзя было войти не на ПК не на сыче не на боксе. Волна говен тогда была ещё больше. на чтоб мудлон джимбо заявил со сцены на каком то шоу.
"ПЛОЙСТОЙШОН ЛУЧШАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИГОРЬ, ИГРАЙТЕ И НЕ *******!"
Зашел у кореша с плойкой ради скинчика в свой акк, лишился акка на всех платформах кроме пресвятой плойки.
Молодцы игроки, забороли корпоратов. На этот раз.
Ожидаемо, трусливо, я всё же ждал массовые баны всем хайповщикам.
Ну и хорошо. А то мои друзья пекари без псн смогут поиграть.