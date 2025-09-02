Digital Foundry раскритиковали версию Helldivers 2 для Xbox Series за низкое качество графики

Helldivers 2 недавно официально вышла на Xbox Series S|X, привлекая внимание новых игроков. Но, к сожалению, не всё так радужно, как отмечает Digital Foundry.

На канале опубликовано новое видео, в котором анализируется и сравнивается Helldivers 2 на Xbox Series S|X и PS5. В нём авторы пришли к выводу, что у версии для Xbox есть проблемы с графикой, которая слабее, чем у PS5.

В обоих доступных графических режимах изображение на Xbox выглядит более тусклым и серым, в то время как на PS5 небо в игре ярче и гораздо более насыщенным. Даже регулировка яркости в игре не решает проблему.

За исключением разницы в цветопередаче, PS5 и Xbox Series X демонстрируют практически идентичные графические результаты. Такие эффекты, как тени, текстуры, растительность и прорисовка деталей окружения, практически идентичны.

Обе консоли обеспечивают 60 кадров в секунду при слабом освещении, но на более высоких уровнях сложности частота падает до 40-60 кадров в секунду, особенно на картах с плотной застройкой. Режим «Качество» (30 кадров в секунду) стабилен на обеих консолях, но у PS5 наблюдаются проблемы с частотой кадров, в то время как Xbox обеспечивает более стабильную игру.

На PS5 часто наблюдаются падения частоты кадров до 40 кадров в секунду в сложных локациях. В этом отношении Xbox имеет преимущество, поскольку предлагает более надёжную поддержку VRR, обеспечивая более плавный игровой процесс даже при падении FPS.

Digital Foundry приходит к выводу, что Helldivers 2 работает очень похоже на PS5 и Xbox Series X, а основные отличия заключаются в более насыщенной цветопередаче на консоли Sony и более эффективном VRR на Xbox. Xbox Series S предлагает более ограниченную версию (множество графических сокращений), но в неё всё ещё можно играть.