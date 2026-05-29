Долгожданное обновление DLSS для Helldivers 2 оказалось сломанным - ужасное качество изображения и другие проблемы

Долгожданное обновление масштабирования для Helldivers 2 от Arrowhead наконец-то вышло, добавив DLSS и FSR в популярную кооперативную игру. К сожалению, реализация, похоже, не работает, и игроки сообщают об ужасном качестве изображения по сравнению с другими играми, использующими ту же технологию.

Выпущенное в рамках продолжающейся инициативы Optimising Liberty, обновление Helldivers 2 теперь позволяет игрокам на ПК включить DLSS 4.5, FSR 3.1.5, FSR 4.0.3 и XeSS 3.0. В PS5 и Xbox Series также добавлена ​​поддержка масштабирования изображения с FSR 3.1, а для PS5 Pro — PSSR 1.0.

Компания Arrowhead описала обновление как «лишь первый залп в продолжающейся кампании по улучшению производительности всего флота». Однако долгожданное обновление, которое изначально запрашивали фанаты ещё в начале 2024 года, вышло в странном, нерабочем состоянии.

Внедрение DLSS должно было не только снизить нагрузку на графический процессор, но и улучшить качество изображения по сравнению со встроенным TAA. Однако фанаты обнаружили, что DLSS не только снижает производительность в некоторых областях, чего нет в других играх, но и масштабирование изображения в игре выглядит хуже, чем и без того плохое решение TAA.

В настоящее время использование DLSS в игре приводит не только к более размытому изображению, но и к увеличению сглаживания, особенно когда альфа-эффекты пересекаются с геометрией. Хотя эта проблема существовала и в более ранних версиях технологии Nvidia, DLSS 4.5 не страдает от подобных проблем в других современных играх.

В настоящее время проблема, похоже, в основном затрагивает игроков на ПК, жалоб от игроков на PS5 и Xbox по поводу реализации FSR и PSSR на этих платформах нет. Однако на ПК наблюдаются очевидные проблемы с сильно усиленным мерцанием, муаровыми узорами и другими эффектами при использовании режима качества DLSS 4.5. Кроме того, поклонники Helldivers 2 не смогли внедрить другие версии DLSS в игру через приложение Nvidia, поскольку программа утверждает, что игра не поддерживает апскейлер.

«В игре должна использоваться DLSS 4.5, и я пробовал обе модели — L и M, и пока что Helldivers — единственная игра, которая выглядит ужасно с включенным качественным DLSS», — пожаловался один пользователь на официальном Discord-сервере HD2.

На момент написания статьи от Arrowhead не поступало никаких комментариев по поводу проблем с использованием DLSS. Однако фанаты предполагают, что игра использует эту технологию либо не работает должным образом, либо не была должным образом реализована для своего дебюта, и изображение растягивается при масштабировании, что приводит к более заметной пикселизации.

«Игра по-прежнему растягивает изображение вместо масштабирования с помощью моделей искусственного интеллекта, таких как DLSS или FSR», — сказал один пользователь. «Эти решения почему-то используются только для сглаживания. TAA — единственная технология, которая не превращает игру в Minecraft».

Что ещё хуже, проблема с качеством изображения — не единственная проблема этого нового обновления Helldivers 2. Многие пользователи сообщают о серьёзных графических ошибках после выхода нового патча, причём у некоторых игроков по всей игре появляются яркие мерцающие артефакты.

Игроки также делятся друг с другом советами по улучшению работы DLSS, включая отключение переменного затенения, размытия в движении, эффекта свечения и увеличение разрешения объёмных эффектов, которые вызывают сбои в работе масштабировщика. Тем не менее, будем надеяться, что в будущем реализация DLSS в игре будет улучшена.

В настоящее время Arrowhead работает над крупными дополнениями к Helldivers 2, которые должны быть представлены позже в этом году. Хотя полная информация пока недоступна, студия подтвердила, что покажет долгожданную переработку системы прогресса игры этим летом.