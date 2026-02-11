Джейсон Момоа возглавит Адских Десантников: премьера экранизации Helldivers назначена на осень 2027 года

Sony Pictures и PlayStation Productions объявили дату выхода фильма «Helldivers» — картина доберётся до кинотеатров 10 ноября 2027 года. Главную роль исполнит Джейсон Момоа. Режиссёром проекта выступит Джастин Лин.

Фильм основан на франшизе Arrowhead Game Studios. Оригинальная игра вышла в 2015 году, а Helldivers 2 в 2024-м стала крупным хитом: за первые четыре месяца продажи на PS5 и PC превысили 12 миллионов копий. Недавно проект появился и на Xbox, продолжая расширять аудиторию.

Сюжет Helldivers 2 рассказывает об элитном подразделении солдат, сражающихся с инопланетной угрозой ради защиты Супер-Земли. Ожидается, что экранизация сохранит милитаристский антураж и масштабные боевые сцены.

Продюсерами выступят Хатч Паркер, Асад Кизилбаш от PlayStation Productions и Джастин Лин через Perfect Storm Entertainment. Ранее Sony уже успешно переносила игровые бренды на экран — среди проектов студии «Uncharted», «Twisted Metal» и «The Last of Us».