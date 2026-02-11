Sony Pictures и PlayStation Productions объявили дату выхода фильма «Helldivers» — картина доберётся до кинотеатров 10 ноября 2027 года. Главную роль исполнит Джейсон Момоа. Режиссёром проекта выступит Джастин Лин.
Фильм основан на франшизе Arrowhead Game Studios. Оригинальная игра вышла в 2015 году, а Helldivers 2 в 2024-м стала крупным хитом: за первые четыре месяца продажи на PS5 и PC превысили 12 миллионов копий. Недавно проект появился и на Xbox, продолжая расширять аудиторию.
Сюжет Helldivers 2 рассказывает об элитном подразделении солдат, сражающихся с инопланетной угрозой ради защиты Супер-Земли. Ожидается, что экранизация сохранит милитаристский антураж и масштабные боевые сцены.
Продюсерами выступят Хатч Паркер, Асад Кизилбаш от PlayStation Productions и Джастин Лин через Perfect Storm Entertainment. Ранее Sony уже успешно переносила игровые бренды на экран — среди проектов студии «Uncharted», «Twisted Metal» и «The Last of Us».
Позорного социолиста взяли на главную роль в пропаганде Демократии. Министерство Пропаганды не рекомендует смотреть данный фильм!
Ты что ли министерство? Ты обычный винтик в механизме, батарейка, исправно платящая налоги, занюхивая бухло, купленное на жалкие остатки, грязной подмышкой. Think about it
Не слушайте жалкие попытки железнозадых социолистов породить сомнения в нашей победе! Киберстан будет НАШ!
Джейсон Момоа плечом к плечу с СЖП на зелёном экране будут отстреливать пустоту, которую потом заполнят нарисованными жуками. С сюжетами в Калливуде совсем беда.
Если это будет в эстетике Звездного десанта, коий я обожаю, то с удовольствием посмотрю. Но сомневаюсь, что сейчас способны снять что-то столь же смелое в политическом плане. Ставлю доллар, что получится соевое пресное развлечение на 1 раз. Как, впрочем, и "Шан-Чи" от того же Лина. Зрелищно, но пусто.
Whould you likе to know more?
Почему не Уве? 🥺
Ну посмотрим, когда выйдет.
Ну, Момоа хотя бы выглядит достаточно брутально и как актер вполне себе харизматичный