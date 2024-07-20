Энтузиаст превратил Helldivers 2 в 16-битный демейк

Автор YouTube-канала 64 Bits показал, как бы выглядела Helldivers 2 в стиле 16-битной игры для аркадных автоматов. Энтузиаст стилизовал главное меню шутера, персонажей, а также сражения с жуками.

Поиграть в 16-битную версию Helldivers 2 пока нельзя. Однако пользователи высоко оценили работу энтузиаста. Ролик собрал свыше 5,5 тыс. лайков и 49 тыс. просмотров.

В марте 2024 года 64 Bits показал демейк Palworld. В ролике энтузиаст продемонстрировал, как бы выглядела игра, если бы вышла в 2006 году для Nintendo DS.